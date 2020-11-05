Как в Нью-Йорке побеждают COVID-19: врач из Украины рассказала о спасении

Как с коронавирусом борются в США (фото: РБК-Украина)

Украинка, работающая врачом в США, рассказала, как там побеждают коронавирус

Украинский врач, работающая в США, рассказала, как в Нью-Йорке преодолевают коронавирус. Медик Валентина Голобородько оказалась в эпицентре событий и застала период, когда в городе был полный коллапс. Весной были переполнены больницы, люди умирали, а медики не понимали, почему так происходит. Все были надломлены, казалось, коронавирус непобедим.

Как сообщает ТСН, Валентина сообщила, что сейчас преодолеть пандемию помогают маски. Люди их массово надели и не снимают практически везде. Также стали делать больше тестов. В частности, открылись бесплатные сайты для тестирования, где любой желающий может сделать анализ. Соответственно, чем больше проявляют больных, тем больше их изолируют, и меньше людей распространяют коронавирус.

Третьим фактором является появление у людей коллективного иммунитета.

"Плюс у нас добавилась еще группа "трейсеров", которые проявляют контакты и их сообщают", - рассказала Валентина Голобородько.

По словам врача, весной она очень боялась заразить коронавирусом свою семью. Поэтому перед дверью снимала обувь. Сейчас Валентина настроена более оптимистично и просит не падать в уныние и не поддаваться панике, но придерживаться карантинных правил.

Как мы ранее сообщали, коронавирус в Украине с наступлением зимних холодов будет только агрессивнее. В этом уверен израильский врач-анестезиолог Борис Бриль.

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