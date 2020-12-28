Мутований коронавірус в Україні: лікар назвав симптоми першого пацієнта

Коронавірус з Британії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Новий штам коронавірусу з Британії VUI-202012/01, який поширюється набагато швидше, був виявлений у заробітчанина з Ужгорода, що перехворів в Україні, але постійно проживає в Чехії.

Лікар із Закарпаття Віктор Петров розповів про симптоми пацієнта, пише Obozrevatel.

За словами медика, це молодий 24-річний чоловік. Він повернувся в Ужгород на нетривалий час. І тут у нього проявилися перші симптоми. При цьому перебіг хвороби у пацієнта був легким.

"Це пацієнт молодого віку, 24-річний. Він звернувся з легкими симптомами коронавірусної інфекції, його форму діагностували як легку. Лихоманки не було, ніяких проблем. Чоловік майже не лікувався, його лікували тільки симптоматично", - розповів лікар.

Віктор Петров уточнив, що молодий чоловік по приїзду в Україну звернувся з симптомами до сімейного лікаря. Але ПЛР-тест показав негативний результат. Після чого хлопець повернувся на роботу в Чехію.

"Після цього ми отримали інформацію про те, що у нього була підозра на новий штам коронавірусної інфекції, і його взяли на моніторинг в Чеській Республіці. Потім чоловік поінформував мене, що його почали розпитувати санітарні органи цієї країни, звідки він повернувся і так далі", - додав медик.

Раніше експерти розповіли, що відомо про новий штам коронавірусу VUI-202012/01, і чому він небезпечний.

Нагадаємо, що перший пацієнт, хворий на новий штам був виявлений в Ужгороді. Чоловік підхопив нову хворобу на початку грудня.