Що відомо про новий штам коронавірусу з Британії: експерти дали чітке роз'яснення

Новий штам коронавірусу з Британії (колаж: РБК-Україна)

Новий штам коронавірусу "VUI-202012/01" міг з'явитися у Великобританії ще у вересні 2020-го, але активне розповсюдження почалося в середині листопада. Експерти кажуть, що він на 70% більш заразний, але доказів того, що він викликає більше тяжких наслідків або більш летальний на цей час немає.

У британській Службі громадської охорони здоров'я розповіли, що відомо про мутації вірусу.

Медики кажуть, що способи боротьби з новим штамом залишаються незмінними: соціальне дистанціювання, носіння маски, часта обробка рук і уникання контакту "руки - обличчя".

"Мийте руки, носіть маску, тримайтеся на відстані від інших людей і зменшуйте соціальні контакти", - радять британські експерти.

Штам VUI-202012/01 був виявлений, коли експерти намагалися зрозуміти, чому рівень захворюваності в графстві Кент не зменшується попри серйозні обмеження.

"Потім ми виявили кластер пов'язаних з цим варіантом випадків, який швидко поширювався в Лондоні і Ессексі", - йдеться в повідомленні організації.

Крім того, там додали - поки немає доказів, що вакцина від Pfizer і BioNTech, якою щеплять британців, не захищає від нового штаму. Нині дослідження в цьому напрямку є пріоритетними.

Зазначимо, що про новий штам коронавіруса заявив прем'єр Британії Борис Джонсон, який оголосив, що Лондон і частини південно-східної та східної Англії перейдуть на обмеження "четвертого рівня", а всі некритичні для життя магазини закриються з 20 грудня.

VUI-202012/01 виявлений вже на трьох континентах - в Європі, Австралії і Африці. Близько 20 країн ввели обмеження авіасполучення з Великобританією. В країні вже заявили, що новий штам вийшов з-під контролю.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я розкрили причини появи нового вірусу. Там вважають, що ймовірність модифікації вірусу збільшується із зростанням випадків його передачі. Крім того, через тваринне походження коронавірусу, він має здатність в ході мутацій пристосовуватися до організму людини.