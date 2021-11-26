Як потрібно розчісувати волосся, щоб воно не ламалось: секрет дуже простий

Зокрема, для того аби безболісно розчісувати своє волосся, потрібно повернути гребінець вертикально.

"Припиніть розчісувати волосся ось так. Замість цього зробіть ось так, без ривків, і так ви не поламаєте волосся", – написала дівчина.

За її словами, такий метод допоможе не пошкодити волосся.

Також відео у мережі зібрало майже 2 млн переглядів, понад 126 тисяч лайків та 735 коментарів.

Окрім того, на сторінці блогерки можна побачити і багато інших відео, у яких вона розповідає про догляд за волоссям.