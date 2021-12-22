Що потрібно їсти і пити в мороз, щоб бути здоровим

Що потрібно їсти і пити в мороз

Сезонні фрукти

Такі фрукти, як банани, гранати і хурма дуже корисні в зимовий період, коли на вулиці морози. У хурмі міститься багато бета-каротину, магнію, калію і йоду. Вони допомагають судинам і серцю.

Гранат містить багато вітаміну В. він виступає як антистресовий засіб. Крім того, гранат знижує рівень холестерину в крові і зміцнює імунітет.

Цитрусові взимку зміцнюють імунітет і борються з вірусами. А банани можуть зарядити вас енергією

Чай з молоком і медом

Гарячий чай в холоди пити не рекомендується. Необхідно дочекатися, коли він трохи охолоне. Але чай з медом підбадьорить вас і заспокоїть шлунок. А, щоб мед найкраще віддавав свої корисні речовини, його треба їсти вприкуску, а не розчиняти в чаї.

Сир і масло

Сир зі сметаною і цукром - відмінний засіб, щоб захистити свій організм. При цьому потрібно вибирати сир з високою жирністю. Також слід звернути увагу на оливкову олію. Її слід додавати в салати і в легкі закуски.

Прянощі і спеції

Спеції допоможуть "розігріти" вашу кров. Їх треба додавати в їжу, але сильно не перестарайтеся, тому що може бути печія і навіть гастрит. Особливо корисними будуть чорний перець, кориця і паприка.

Також не варто забувати про імбир. Його можна додавати в чай і в готові страви. Імбир буде підтримувати тонус судин і захищати від вірусних захворювань.