Не потрібно нічого боятися: що робити, якщо роботодавець не платить зарплату

Українці часто стикаються з порушеннями по виплаті заробітної плати. Міністр економіки Тимофій Милованов розповів, що потрібно робити, коли роботодавець не виплачує зарплату і порушує права.

Він зазначив на прес-брифінгу за результатами уряду, що якщо немає можливості відразу піти в суд, то варто звертатися в інші інстанції – профспілки, Державну службу по праці.

"По-перше, люди, яким не платять зарплати, повинні звернутися до профспілок. По-друге, вони можуть звернутися до суду з позовом про стягнення належної заробітної плати. Не потрібно цього боятися. Третє, потрібно звертатися до державної служби України з питань праці, цей центральний орган виконавчої влади, який зараз під Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства", - зазначив міністр економіки.

Милованов додав, що відомство планує запровадити постійний моніторинг заборгованості по зарплаті.

"Будь ласка, звертайтеся до держслужби з праці зі скаргами про невиплату зарплат, ми повинні реагувати. Ми вводимо постійний моніторинг і будемо більш активно працювати з ринком, для того, щоб всі були виплачені зарплати", - сказав Тимофій Милованов.