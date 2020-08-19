Коли потрібно копати картоплю в серпні: рада для всіх українців

Коли копати картоплю (фото: pixabay.com)

Зазвичай картоплю викопують після 25 серпня, але готуються до цього заздалегідь

Багатьох українців, які мають свій город, хвилює питання - коли ж потрібно копати картоплю. Певні дати назвати точно не можна, оскільки строки збирання картоплі залежать від безлічі факторів: від того, які були обрані сорти, коли овоч посадили, і які були погодні умови.

Про це пише "КП".

Більшість городників починають збір картоплі, коли бадилля пожовтіє і висохне.

Копати картоплю починають після 25 серпня. Але готуватися до цього треба завчасно. За пару тижнів грунт в міжряддях треба рихлити - хоча б раз в 5 днів.

Більшість городників починають збір картоплі, коли бадилля пожовтіє і висохне.

Копати картоплю починають після 25 серпня. Але готуватися до цього треба завчасно. За пару тижнів грунт в міжряддях треба рихлити - хоча б раз в 5 днів.

Правила вибирання картоплі

Збирати картоплю краще в теплу суху погоду при температурі повітря 15-20 градусів. І важливо не затягувати з прибиранням - якщо температура грунту буде нижче 7 градусів, бульби втратять частину поживних речовин і будуть гірше зберігатися.

У деяких сортів бадилля до кінця вересня залишається зеленою, хоча бульби вже цілком можна викопувати. Тому найоптимальніший варіант - почати копати картоплю, починаючи з кінця серпня.

Якщо вас долають сумніви, просто спробуйте викопати один-два кущики і подивитися, наскільки дозріли бульби. Виявивши в лунці картоплю досить великого розміру з щільною шкіркою, можете приступати до збирання всього врожаю.

Зазначимо, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в найближчі дні в Україні буде переважати сонячна і суха погода, яка сприяє копанню картоплі. Температура повітря буде до +30 градусів.

Як ми раніше писали, синоптик дала прогноз погоди на День Незалежності.