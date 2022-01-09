Вам не потрібно про це турбуватися: на що не варто витрачати нерви зрілій людині

Вік

Не варто вважати, що вік - це просто цифра. А ось розуміти, коли це дійсно цифра, а коли вік має значення – потрібно.

Люди у віці мають більше проблем зі здоров'ям, оскільки організм зношується. Вони ближче до серця приймають неприємності й те, що витримає людина середніх років, для літньої може стати ударом.

А ось думка суспільства про те, що нормально, наприклад, в 40 років, а що ні – не має особливого значення. Ці обмеження носять соціальну природу, а не фізіологічну.

Непристойно носити довге волосся або кучерявки, кеди та джинси. Непристойно змінювати роботу або сферу діяльності через вік - це все стереотипи, які нам нав'язують.

Якщо щось робить вас щасливішими, то не відмовляйтеся від цього і не турбуйтеся про те, чи підходить це на думку суспільства до вашого віку.

Зростання, розмір ноги та інші параметри

У грецьких міфах розбійник Прокруст заманював подорожніх на своє ложе. Якщо гість не вміщався на ньому, то Прокруст відрубував йому все, що виступає. Якщо подорожній був менше, то його витягав за розміром ложка.

Наша сучасна культура - те саме прокрустове ложе, яке нав'язує правильні параметри тіла. Ця гонка за кілограмами або сантиметрами шкодить психіці.

Люди ганяються за примарними ідеалами, доводять себе до анорексії або лягають під ніж пластичного хірурга. Але це безглуздо, оскільки більшість параметрів змінити не можна. А те, що можна - не варто.

Зріла людина приймає себе такою, як вона є і покращує щось тільки за своїми уподобаннями та за порадами медиків, а не в гонці за модою.

Очікування інших людей

Вам ніколи не здавалося, що всі навколо знають набагато краще, як потрібно жити? Власна думка є у батьків, сусідів, колег і навіть у незнайомців. І вам активно нав'язують цю думку і розповідають, що дають поради для вашого ж блага.

Зріла людина пам'ятає, що її життя повинно подобатися їй самій. Якщо вона не виправдовує чиїсь очікування - це не її проблеми. За свої рішення вона самостійно несе відповідальність. А переживати за думку інших людей – не варто.

Життя інших людей

Якщо зріла людина приймає себе такою, як вона є і їй подобається її життя, вона пам'ятає про те, що й інші люди живуть так, як вони хочуть. Зупинити їх може тільки порушення закону.

Вам не варто турбуватися за життя інших людей, за те, які помилки вони роблять, куди витрачають гроші та час, з ким зустрічаються і сплять.

Якщо близька людина потрапить в біду і попросить про допомогу, то у зрілої людини завжди є вибір – допомагати чи ні. Чуже життя - чужа зона відповідальності.

Те, що ми не можемо контролювати

Немає сенсу переживати та тривожитися за те, що ми не можемо контролювати. Якщо ви не можете вплинути на ситуацію – це непродуктивно і зріла людина це розуміє.

Ситуація буде просто вимотувати, витягати енергію, провокувати непотрібні емоції й це все виллється в серйозний стрес.

Періодично навіть найсильніша і стійка людина скочується в паніку - і це нормально. Але варто не піддаватися цим станам і потрібно швидко справлятися з занепокоєнням. Добре допомагають питання в стилі: "Чи можу я щось змінити?"

Втрачені можливості

Одне з найскладніших переживань для дорослої людини. Синдром упущеної вигоди - це дратівливе відчуття і здається, що у всіх відбувається щось хороше, а ви не потрапили на це свято життя.

І основний подразник таких думок - соціальні мережі. Там у всіх плоскі животи, відмінна сім'я, круті поїздки та офігенне хобі. Це наводить на думки про власне життя, в якій всього цього немає.

Зріла людина давно не звертає увагу на соціальні мережі та не довіряє таким красивим картинкам. Люди виставляють напоказ свої найкращі моменти життя, а за кадром залишається все інше – побут, рутина, неприємності.

Порівнювати себе з іншими людьми - безглузде заняття. Краще зосередитися на своєму житті та змагатися тільки з самим собою, вчорашнім. І радіти тому, що у вас є зараз.

Помилки минулого

Від помилок не застрахований ніхто в цьому житті. І навіть найгірший, фатальний результат цих помилок змінити вже неможливо. Немає сенсу переживати та страждати.

А ось винести урок, зрозуміти, як можна мінімізувати або усунути помилки – потрібно обов'язково. Якщо виправити нічого не можна - то ситуація переходить в категорію "подій, які не можна контролювати".

Якщо є сильна тривога - її потрібно пропрацювати, іноді за допомогою психолога. Звертатися за допомогою до фахівця – це теж позиція зрілої людини.