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Інфекціоніст пояснила, чому немає сенсу робити тести на антитіла

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 15:12
Інфекціоніст пояснила, чому немає сенсу робити тести на антитіла Фото: Лікар пояснила, чому не потрібно робити тести на антитіла (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Тести на визначення антитіл до коронавірусу особливого сенсу немає робити. Вони потрібні в крайніх випадках для діагностики або для наукових робіт. Витрачати на них гроші не варто.

Таку заяву зробила інфекціоніст, медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі програми "Сніданок 1+1".

Фахівець зазначила, що краще витратити гроші на щось більш корисне, через те, що тести на антитіла не потрібні звичайним українцям.

"Дуже тішить, коли люди витрачають купу грошей на визначення кількості антитіл. Міряються кількістю антитіл у прямих ефірах. Я завжди кажу, що краще купіть собі щось приємне, або своїм коханим. Зовсім не бачу сенсу витрачати кошти на антитіла", - зазначила Булавінова.

Вона додала, що в таких дослідженнях немає ніякої необхідності. Ці тести ні на що не впливають, а швидше навпаки – можуть поставити під загрозу здоров'я людини.

"Для прийняття рішення щодо лікування не буде мати ніякого значення, для прийняття рішення робити щеплення чи ні – теж. Адже повторно хворіють люди з різним рівнем антитіл і з високим, і з низьким. Це не говорить про те, чи треба людині вакцинуватися чи захворієте ви повторно. Але це додатковий контакт з системою, людина встане в чергу на здачу антитіл і там інфікується коронавірусом. Тому рекомендую нічого такого не робити", - пояснила фахівець.

За словами медика, звичайним українцям таке тестування зовсім не потрібно і навіть для діагностичних цілей лікареві такий аналіз потрібен в рідкісних випадках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, коли зможуть визначати різні штами COVID-19 самостійно.

А також розповідали про те, що новий штам коронавірусу почав масово вражати дітей – основні симптоми.

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