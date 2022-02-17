Чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19: відповідь МОЗ

Медики звернули увагу, що грип і COVID-19 є респіраторними захворюваннями, які викликають різні віруси. Тому і вакцини від них потрібні різні.

При цьому слід враховувати, що щеплення від "ковіду" і грипу можна робити одночасно - тільки обов'язково в різні руки.

У міністерстві зазначили, що епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції триває до травня, тому "ще не пізно захистити себе".

Допомогти зробити це, наголошують медики, дозволить вакцинація, яка є найдієвіший спосіб профілактики як COVID-19, так і грипу.

Скільки в Україні людей захворює на грип

За даними Центру громадського здоров'я, грип та ГРВІ зараз в Україні досить поширені. Так, за звітний тиждень захворіли 435 649 осіб, з них 27% - діти віком до 17 років.

Інтенсивний показник захворюваності становить 1 152,4 на 100 000 населення, що "відповідає дуже високій інтенсивності епідемічного процесу".

В Україні з початку епідемічного сезону від грипу вакцинувалося близько 160 тисяч людей. За тиждень було зроблено 4 139 щеплень.

Як можна заразитися вірусом грипу

Вірус грипу передається повітряно-крапельним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частинки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), в результаті тісного контакту (знаходження на відстані близько 2 м).

Чим загрожує грип

Грип може викликати важкі ускладнення, і навіть приводити до летального результату. З можливих ускладнень називають:

пневмонію, яка іноді може за 4-5 днів привести до смерті хворого;

розвиток серцевої недостатності.

Медики закликають при перших симптомах звертатися до лікаря, оскільки самолікування може нашкодити здоров'ю.

Які симптоми

Ознаки захворювання на грип схожі на інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), але вони "набагато небезпечніші". Клінічні ознаки грипу:

головний біль;

ломота в м'язах і суглобах;

біль в горлі;

підвищення температури тіла до 38 градусів і більше;

кашель;

в окремих випадках - блювота і пронос.

Як довго заразний хворий на грип

Хвора людина, навіть з легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів: близько 7 днів.