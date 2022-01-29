В Україні через спалах поліомієліту починається кампанія зі щеплення: що потрібно знати батькам

В Україні фіксують спалах захворювання на поліомієліт, у зв'язку з чим організована кампанія з вакцинації дітей , які пропустили або взагалі не робили щеплення.

Коли вона почнеться, кому потрібно щеплюватися і чим саме, розповіли в прес-службі МОЗ України.

Чому важливо робити щеплення від поліо

Поліомієліт є небезпечним для життя інфекційним захворюванням, і від нього не існує ліки. Вакцинація - єдиний і безальтернативний захист від хвороби.

Особливо вразливі до поліо діти у віці від 6 років. Підхопити поліовіруси можна найчастіше через немиті руки, іноді через зараженої води та їжі.

"У більшості випадків поліомієліт протікає непомітно, проте людина продовжує розповсюджувати вірус й інфікувати інших", - зазначають у відомстві.

Поліомієліт в 1 з 200 випадків спричиняє невиліковний параліч. З тих, хто був паралізований, близько 5-10% вмирають через ураження дихальних м'язів.

Коли починається кампанія з щеплень

Перший етап кампанії починається у всіх регіонах України 1 лютого, тривати буде 3 тижні.

"Проведення першого етапу дозволить захистити дітей від невиліковного паралічу, якщо вони інфікуються поліовірусом", - розповіли в МОЗ.

Кому потрібно вакцинуватися

Слід щеплюватися дітям віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), які з певних причин пропустили одну або більше необхідних віку доз щеплення.

Для цього батькам дитини слід звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Що робити, якщо ви не зробили щеплення вчасно

Не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена якась із доз. Незалежно від того, скільки часу минуло.

Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

Чим щеплюватимуть дітей

Для першого етапу кампанії буде використана інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва в монодозних або багатодозних флаконах. Вона містить неживі віруси поліо всіх 3-х типів.

В Україні вже закупили понад 400 тисяч доз такої вакцини для покриття загальних потреб та проведення першого етапу імунізації всередині кампанії.

Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції при попаданні поліовірусу в центральну нервову систему, таким чином захищаючи від паралічу.

Вакцину вводять внутрішньом'язово в передню поверхню стегна або в дельтоподібний м'яз руки. Не в сідницю.

Національний календар профілактичних щеплень (фото: moz.gov.ua)