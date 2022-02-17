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Нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от COVID-19: ответ Минздрава

Автор: Владимир Костырин

В пандемию коронавируса и сезон гриппа граждане могут защититься от заболевания при помощи вакцинации. При этом у некоторых граждан может возникнуть вопрос, поможет ли от ОРВИ прививка от COVID-19, или все же необходимо использовать разные препараты.

Внести ясность решили в Минздраве Украины, опубликовав 17 февраля ответ в своем Telegram-канале.

Медики обратили внимание, что грипп и COVID-19 являются респираторными заболеваниями, которые вызывают разные вирусы. Посему и вакцины от них требуются разные.

При этом следует учитывать, что прививки от "ковида" и гриппа можно делать одновременно - только обязательно в разные руки.

В министерстве отметили, что эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями длится до мая, поэтому "еще не поздно защитить себя".

Помочь сделать это, подчеркивают медики, позволит вакцинация, которая является самый действенный способ профилактики как COVID-19, так и гриппа.

Сколько в Украине людей заболевает гриппом

По данным Центра общественного здоровья, грипп и ОРВИ сейчас в Украине весьма распространены. Так, за отчетную неделю заболели 435 649 человек, из них 27% - дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 1 152,4 на 100 000 населения, что "соответствует очень высокой интенсивности эпидемического процесса".

В Украине с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировалось около 160 тысяч человек. За неделю было сделано 4 139 прививок.

Как можно заразиться вирусом гриппа

Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), в результате тесного контакта (нахождение на расстоянии около 2 м).

Чем грозит грипп

Грипп может вызывать тяжелые осложнения, и даже приводить к летальному исходу. Из возможных осложнений называют:

  • пневмонию, которая иногда может за 4-5 дней привести к смерти больного;
  • развитие сердечной недостаточности.

Медики призывают при первых симптомах обращаться к врачу, так как самолечение может навредить здоровью.

Какие симптомы

Признаки заболевания гриппом похожи на иные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), но они "гораздо опаснее". Клинические признаки гриппа:

  • головная боль;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • боль в горле;
  • повышение температуры тела до 38 градусов и более;
  • кашель;
  • в отдельных случаях - рвота и понос.

Как долго заразен больной гриппом

Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для других в течение всего периода проявления симптомов: около 7 дней.

Напомним, ранее в Минздраве Украины рассказали, как отличить COVID-19 и сезонную аллергию.

Также мы писали о том, что в Украине из-за вспышки полиомиелита началась кампания по прививкам, и в Минздраве объяснили родителям, кому нужно вакцинироваться и чем именно.

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