Потрібна допомога: у Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням

У Києві просять про допомогу: хлопчику необхідна фінансова допомога через рідкісне захворювання - гіпофізарний нанізм. Хлопець довічно потребує терапію штучним гормоном росту.
"Смітюх Саша, Україна, Київ. У п'ятирічному віці поставлений діагноз: гіпофізарний нанізм. Це рідкісне захворювання, яке застерегти неможливо, але піддається медикаментозному коригуванні", - написано в повідомленні.
Проблема в тому, що організм не виробляє свій гормон росту, що призводить до затримки фізичного розвитку всього скелета, а також внутрішні органи значно зменшені в розмірах, що відчутно впливає на якість життя.
"На лікуванні Саша вже 6 рік і завдяки вашій підтримці на сьогоднішній день у нас хороші результати від лікування, але лікування тривале, тому ми дуже просимо підтримати нашу сім'ю у подальшому гормональному лікуванні", - зазначено в пості.
Допомогти можна наступним чином:
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