Потрібна допомога: у Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням

У Києві хлопчик страждає рідкісним захворюванням, потрібна допомога (фото: РБК-Україна)

У Києві просять про допомогу: хлопчику необхідна фінансова допомога через рідкісне захворювання - гіпофізарний нанізм. Хлопець довічно потребує терапію штучним гормоном росту.

"Смітюх Саша, Україна, Київ. У п'ятирічному віці поставлений діагноз: гіпофізарний нанізм. Це рідкісне захворювання, яке застерегти неможливо, але піддається медикаментозному коригуванні", - написано в повідомленні.

Проблема в тому, що організм не виробляє свій гормон росту, що призводить до затримки фізичного розвитку всього скелета, а також внутрішні органи значно зменшені в розмірах, що відчутно впливає на якість життя.

"На лікуванні Саша вже 6 рік і завдяки вашій підтримці на сьогоднішній день у нас хороші результати від лікування, але лікування тривале, тому ми дуже просимо підтримати нашу сім'ю у подальшому гормональному лікуванні", - зазначено в пості.

Допомогти можна наступним чином:

Privatbank 5168 7426 0823 6307 - Смітюх Альона Сергіївна

ЕДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, рахунок 29244825509100

Monobank 5375 4141 2258 1274

Qiwi +380633491170 (мама)

Яндекс 410016623666002

https://www.gofundme.com/f/help-sasha-to-grow-up

Препаратом гормону росту "Зомактон", "Генотропін"

Western Union, Ukraine/Kyiv - Smityukh Alena Sergeevna, тільки повідомити номер переказу.

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