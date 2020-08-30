Нужна помощь: в Киеве мальчик страдает редким заболеванием

В Киеве просят о помощи: мальчику необходима финансовая помощь из-за редкого заболевания - гипофизарный нанизм. Парень пожизненно нуждается в терапии искусственным гормоном роста.
"Смитюх Саша, Украина, г. Киев. В пятилетнем возрасте поставлен диагноз: гипофизарный нанизм. Это редкое заболевание, которое предостеречь невозможно, но поддается медикаментозной корректировке", - написано в сообщении.
Проблема в том, что организм не вырабатывает свой гормон роста, что приводит к задержке физического развития всего скелета, а также внутренние органы значительно уменьшены в размерах, что ощутимо влияет на качество жизни.
"На лечении Саша уже 6 год и благодаря вашей поддержке на сегодняшний день у нас хорошие результаты от лечения, но лечение длительное, поэтому мы очень просим поддержать нашу семью в дальнейшем гормональном лечении", - указано в посте.
Помочь можно следующим образом:
Напомним, что онкобольной юноша просит о помощи в лечении лимфомы Ходжкина.
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