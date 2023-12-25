Нутрициолог рассказала, как успеть все сделать перед Новым годом: все очень просто

К Новому году 2024 осталось очень мало времени, но есть еще много вещей, которые нужно сделать. Стоит знать, что поможет успеть все сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Галины Терновик.

По словам эксперта, необходимо насытить свой организм витаминами.

Магний

Нутрициолог отметил, что магний нужен всем. Однако в данной проблеме следует принимать магний глицинат 200-400 мг с ужином.

Витамин Д

Это прогормон и он очень сильно влияет на производительность и психоэмоциональное состояние. Эксперт отметила, что в идеале следует всегда контролировать свой уровень витамина Д.

Однако, если вы этого не делаете, то в период зима-весна следует принимать 400 МО для взрослых с завтраком.

Витамин С

Такой витамин считается мощным антиоксидантом, который важен для митохондрий - станций производства энергии в организме.

По 500 мг можно принимать до 4 месяцев.

Витамины группы B

Галина Терновик добавила, что такой витамины бесценны для организма - в состояние стресса и чрезмерной работы можно добавлять комплексы витаминов В к своему завтраку.

Теплая вода

Это обязательный mast have в современном мире. Если вы в спазме и постоянном ощущении, что ничего не успеваете, что нутрициолог советует пить теплую, а не холодную воду.

Сбалансированное питание

Оно должно быть наполнено белками, полезными жирами и сложными углеводами с клетчаткой. Нужно избегать фаст-фуда, ведь так вы только дополнительно навредите организму и "будете выжатым лимоном".

Сон

В жизни каждого человека должен быть именно здоровый сон.

Если у вас много дел, то нужно ставить будильник на 6 утра, но ложиться в постель в 22:00. Это для того, чтобы в самые ценные часы спать и насытиться новыми силами.

Глубокое диафрагмальное дыхание

Стресс и поверхностное дыхание дополнительно вводят в гипоксию и быструю утомляемость. Нутрициолог советует хотя бы 3 раза в день по 5 минут останавливаться и дышать глубоко.