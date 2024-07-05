Нутрициолог рассказала, чем можно заменить вредные соусы, чтобы не навредить фигуре
Люди, которые соблюдают здоровый образ жизни, почти не употребляют магазинные соусы. Чтобы рацион был разнообразен, стоит знать, чем можно заменить соусы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.
Чем заменить соусы
Частой проблемой при похудении является высокое содержание жиров в рационе. Многие любят запечь мясо в сладком соусе, крем-суп со сливками и съесть диетический салат из 5 ст. л. растительного масла. Там и прячутся лишние калории.
Нутрициолог советует заменить соусы такими продуктами:
- сметану на йогурт 5%
- майонез - на соус с вареным желтком
- вместо масла - ложку ореховой пасты
- заменить столовую ложку с соусом на чайную
- не использовать готовые маринады с сахаром
Самые полезные соусы:
- гуакамоле
- горчица
- хумус
- песто
Чем вреден майонез
Не стоит поддаваться рекламной рекламе "без жира". В обезжиренные и низкокалорийные приправы часто добавляют дополнительный сахар или соль для компенсации вкуса.
Майонез содержит больше калорий и насыщенных жиров. Продукт является одним из самых сильных усилителей вкуса. Пищевые рецепторы так привыкают к нему, что перестают воспринимать пищу без добавки этого соуса и наслаждаться ее естественным вкусом. Возникает вредная привычка добавлять майонез в любую несладкую пищу и с этим трудно бороться.
Основная проблема майонеза в его калорийности, на 100 г - в среднем 680 ккал.
Вторая большая проблема - избыточное количество соли (635 мг на 100 г). В то время как суточная норма - не более 15 г, которая включает абсолютно весь натрий хлор из всех употребляемых нами продуктов.
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