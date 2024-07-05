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Нутриціолог розповіла, чим можна замінити шкідливі соуси, щоб не нашкодити фігурі

П'ятниця 05 липня 2024 18:06
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Нутриціолог розповіла, чим можна замінити шкідливі соуси, щоб не нашкодити фігурі Чим замінити шкідливі соуси в раціоні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Оксана Шатрова

Люди, які дотримуються здорового способу життя, майже не вживають магазинних соусів. Щоб раціон був різноманітним, варто знати, чим можна замінити соуси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.

Чим замінити соуси

Частою проблемою під час схуднення є високий вміст жирів в раціоні. Багато людей люблять запекти м’ясо в солодкому соусі, крем-суп з вершками та з'їсти дієтичний салат з 5 ст. л. олії. Саме там і ховаються зайві калорії.

Нутриціолог радить замінити соуси на такі продукти:

  • сметану на йогурт 5%
  • майонез - на соус з вареним жовтком
  • замість олії - ложку горіхової пасти
  • замінити столову ложку з соусом на чайну
  • не використовувати готові маринади з цукром

Найкорисніші соуси:

  • гуакамоле
  • гірчиця
  • хумус
  • песто

Чим шкідливий майонез

Не варто піддаватися маркетинговій рекламі "без жиру". У знежирені та низькокалорійні приправи часто додають додатковий цукор або сіль, щоб компенсувати смак.

Майонез містить більше калорій і насичених жирів. Продукт є одним з найсильніших підсилювачів смаку. Харчові рецептори так звикають до нього, що перестають сприймати їжу без добавки цього соусу і насолоджуватися її природним смаком. Виникає шкідлива звичка додавати майонез в будь-яку несолодку їжу, і з цим важко боротися.

Основна проблема майонезу у його калорійності, на 100 г - в середньому 680 ккал.

Друга велика проблема - надмірна кількість солі (635 мг на 100 г). Тоді як добова норма - не більше 15 г, яка включає абсолютно весь натрій хлор з усіх продуктів, що ми вживаємо.

Раніше ми повідомляли, чи потрібно зберігати соєвий соус в холодильнику.

Також ми писали, як приготувати ароматний томатний соус на зиму.

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Соус Нутриціолог
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