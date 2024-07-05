Нутриціолог розповіла, чим можна замінити шкідливі соуси, щоб не нашкодити фігурі
Люди, які дотримуються здорового способу життя, майже не вживають магазинних соусів. Щоб раціон був різноманітним, варто знати, чим можна замінити соуси.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.
Чим замінити соуси
Частою проблемою під час схуднення є високий вміст жирів в раціоні. Багато людей люблять запекти м’ясо в солодкому соусі, крем-суп з вершками та з'їсти дієтичний салат з 5 ст. л. олії. Саме там і ховаються зайві калорії.
Нутриціолог радить замінити соуси на такі продукти:
- сметану на йогурт 5%
- майонез - на соус з вареним жовтком
- замість олії - ложку горіхової пасти
- замінити столову ложку з соусом на чайну
- не використовувати готові маринади з цукром
Найкорисніші соуси:
- гуакамоле
- гірчиця
- хумус
- песто
Чим шкідливий майонез
Не варто піддаватися маркетинговій рекламі "без жиру". У знежирені та низькокалорійні приправи часто додають додатковий цукор або сіль, щоб компенсувати смак.
Майонез містить більше калорій і насичених жирів. Продукт є одним з найсильніших підсилювачів смаку. Харчові рецептори так звикають до нього, що перестають сприймати їжу без добавки цього соусу і насолоджуватися її природним смаком. Виникає шкідлива звичка додавати майонез в будь-яку несолодку їжу, і з цим важко боротися.
Основна проблема майонезу у його калорійності, на 100 г - в середньому 680 ккал.
Друга велика проблема - надмірна кількість солі (635 мг на 100 г). Тоді як добова норма - не більше 15 г, яка включає абсолютно весь натрій хлор з усіх продуктів, що ми вживаємо.
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