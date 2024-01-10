Нутрициолог объяснила, кому следует отказаться от кофе, чтобы не навредить здоровью

Можно ли пить кофе на пустой желудок

"Желудок имеет очень много способов защитить себя. Выделяет толстый слой слизи, что создает мощный щит между слизистой желудка и всем, что вы глотаете. Этот щит также защищает желудок от его собственной природной кислотной среды, необходимой для расщепления пищи", - объясняет эксперт.

Если человек не имеет гастритов, гастропатий, язв и изжоги, - пить кофе на пустой желудок можно.

"Худшие раздражители - алкоголь, сигаретный дым и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или напроксен. Ох, как быстро они изменяют природные защитные механизмы желудка и повреждают его слизистую", - говорит Голобородько.

Также она отмечает, что кофе влияет на кишечник - может ускорить моторику. Но нормой является регулярный стул без стимуляции кофеином.

В чем польза кофе

Кофеин оказывает нейро- и гепатопротекторное действие, если потребление не является избыточным. Улучшает концентрацию и способность запоминать.

"Кофеин блокирует аденозин и направляет систему на более энергичный путь. Кофе не увеличивает энергию - он заимствует, меняя время высвобождения аденозина, который потом заставляет нас чувствовать себя уставшими. Но никуда не денется и высвободится после", - говорит нутрициолог.

Она советует отложить первый кофе на 90-120 минут после пробуждения. Для тех, кого кофе слишком возбуждает, для компенсации нужно употреблять равное количество воды или лучше - электролитного напитка.

Кому не стоит пить кофе

Голобородько советует не пить утром кофе тем, кто в стрессовом состоянии и тем, кто испытывает регулярно послеобеденную усталость. А также у кого есть рефлюкс. Следует отказаться от этого напитка людям, которые после кофе испытывают тремор, тахикардию или имеют проблемы со сном.

"Минимизировать негативное влияние кофе можно приемом после еды и добавлением сливок. Выбирайте ристрето, а не фильтр или колдбрю, не заливаете молотые зернышки. Чем меньше кофе "касается" воды, тем меньше кофеина высвободится. А вкус никуда не денется", - говорит нутрициолог.