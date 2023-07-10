Нутриціолог пояснила, яке морозиво найкраще купувати дітям, а якого - треба уникати

Морозиво є не найкориснішими солодощами для дітей, але повністю відмовитись від такого смаколика навряд чи вдасться. Батькам треба пам'ятати кілька важливих нюансів під час вибору морозива для своєї малечі, щоб мінімалізували ризики для здоров'я.

Про те, яким має бути ідеальне морозиво для дітей, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram .

Як вибрати морозиво для дитини

Під час вибору потрібно уважно читати склад морозива.

"Чим менше в морозиві додатків - барвників і ароматизаторів, а також консервантів, тим здоровіший десерт. Ідеальне морозиво складається з незбираного молока, вершків, цукру та ванілі, туди можуть входити ягоди і фрукти. У складі натурального морозива не повинно бути рослинних жирів - тільки молочні чи якісні жири, цільні з горіхів", - пише експерт.

Вона наголошує, що калорійність, цукри та жири в морозива не відрізняються від інших десертів. Важлива лише доза та якість.

"Морозиво "без цукру" не є здоровим варіантом, адже містить цукрозамінники. В 90% це цукрові спирти, які можуть вести до розладу харчової поведінки, здуття та метеоризму, бо впливають на бактерії мікробіому", - зазначає Голобородько.

Морозиво зі смаками та посипками має вищі рівні цукру та значно більшу кількість консервантів, стабілізаторів.

"Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів нещодавно заборонило сім штучних ароматизаторів, включаючи бензофенон, враховуючи їх зв'язок з онкологією у дослідженнях на тваринах. Ароматизоване кольорове морозиво часто містить штучні харчові барвники, такі як червоний №3 (еритрозин) та синій №2 (індигокармін). Хоча вони схвалені управлінням, деякі дослідження пов'язують їх із гіперактивністю та поведінковими проблемами у дітей", - пише нутриціолог.

Яке морозиво найкраще купувати

Загалом в Україні діють 3 національні стандарти на морозиво.

Молочне (з вмістом жиру від 0,5-7,5 %), вершкове морозиво (8,0-11,5 %) і пломбір (12,0-20,0 %).

"Морозиво на основі молока, в складі якого нема жодних рослинних жирів - пальмової або кокосової олій, маргаринів, кулінарних жирів тощо - є найкращим вибором", - зазначає Голобородько.

Морозиво з комбінованим складом. Молочні жири замінюють рослинними або іншими замінниками молочного жиру.

"Таке морозиво "видає" себе водянистістю, швидко тане. Зазвичай, це поганий склад. Але і веган опції кокосового, горіхового морозива тут вони - годяться", - каже нутриціолог.

Плодово-ягідне морозиво, заморожений сік - продукт, виготовлений на основі цукрового сиропу, барвників, концентрату та ароматизаторів. Такі вироби часто містить багато цукру.