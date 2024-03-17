Нутрициолог поделилась "формулой похудения", которая позволит добиться желаемых результатов

В погоне за идеальной фигурой люди истощают себя в спортзалах и жестко ограничивают потребление многих продуктов. А когда быстро желаемого эффекта не достигают, то разочаровываются и все бросают. Но на самом деле "формула похудения" - это не только спорт и ограничения в рационе.
О том, каких правил придерживаться, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
Какой "формулы похудения" следует придерживаться
"Формула похудения" - это не только ограничение калорийности и усиленная физическая активность. Давайте я дам свой взгляд за все эти годы", - говорит эксперт.
Нутрициолог объясняет, какие вещи нужно брать во внимание, когда вы пытаетесь похудеть:
качество пищи и нутритивная ценность - на сухариках и белом рисе добра не будет
режим приема пищи - начните это делать в одно и то же время. 2, 3 или 4 раза едите - не столь важно, главное - ритмичность
сон - нужно засыпать в то же время и не ложиться спать после полуночи. Должно быть не менее 8 часов сна. Есть правило - "сплю - худею". Желательно еще перед сном прогуляться
утренние прогулки - после того, как проснулись, выйдите на улицу и прогуляйтесь хотя бы 10-30 мин
медитации, менторство, психотерапия, качественный отдых - не перегружайте мозг, он это и без вас умеет делать. Если не справляетесь с тревожным состоянием, обратитесь за помощью
прогулки после еды - такая активность снижает сахар в крови. Корица, берберин, альфа-липолиевая кислота, хром, хитозан это тоже делают. Однако не стоит применять БАДы
анаэробные упражнения. Их не нужно делать много, но нужно доводить до той пульсовой зоны, когда вам тяжело будет разговаривать. И вообще, без силовой нагрузки не обойтись - такие занятия должны быть два-три раза в неделю
регулярная проверка здоровья. Человеку нужно знать, какие у него показатели, чтобы эффективно работать над своим телом. Полный чекап организма нужно делать хотя бы раз в год
Голобородько добавляет, что формула похудения - это не "паровая брокколи и паровая треска" и изнурительные занятия в зале, на самом деле это целый комплекс мер, которые должны стать частью жизни.