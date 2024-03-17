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Нутрициолог поделилась "формулой похудения", которая позволит добиться желаемых результатов

Какие правила помогут похудеть (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В погоне за идеальной фигурой люди истощают себя в спортзалах и жестко ограничивают потребление многих продуктов. А когда быстро желаемого эффекта не достигают, то разочаровываются и все бросают. Но на самом деле "формула похудения" - это не только спорт и ограничения в рационе.

О том, каких правил придерживаться, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Какой "формулы похудения" следует придерживаться

"Формула похудения" - это не только ограничение калорийности и усиленная физическая активность. Давайте я дам свой взгляд за все эти годы", - говорит эксперт.

Нутрициолог объясняет, какие вещи нужно брать во внимание, когда вы пытаетесь похудеть:

  • качество пищи и нутритивная ценность - на сухариках и белом рисе добра не будет
  • режим приема пищи - начните это делать в одно и то же время. 2, 3 или 4 раза едите - не столь важно, главное - ритмичность
  • сон - нужно засыпать в то же время и не ложиться спать после полуночи. Должно быть не менее 8 часов сна. Есть правило - "сплю - худею". Желательно еще перед сном прогуляться
  • утренние прогулки - после того, как проснулись, выйдите на улицу и прогуляйтесь хотя бы 10-30 мин
  • медитации, менторство, психотерапия, качественный отдых - не перегружайте мозг, он это и без вас умеет делать. Если не справляетесь с тревожным состоянием, обратитесь за помощью
  • прогулки после еды - такая активность снижает сахар в крови. Корица, берберин, альфа-липолиевая кислота, хром, хитозан это тоже делают. Однако не стоит применять БАДы
  • анаэробные упражнения. Их не нужно делать много, но нужно доводить до той пульсовой зоны, когда вам тяжело будет разговаривать. И вообще, без силовой нагрузки не обойтись - такие занятия должны быть два-три раза в неделю
  • регулярная проверка здоровья. Человеку нужно знать, какие у него показатели, чтобы эффективно работать над своим телом. Полный чекап организма нужно делать хотя бы раз в год

Голобородько добавляет, что формула похудения - это не "паровая брокколи и паровая треска" и изнурительные занятия в зале, на самом деле это целый комплекс мер, которые должны стать частью жизни.

 

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