Нутриціолог поділилась "формулою схуднення", яка дозволить досягти бажаних результатів

Якої "формули схуднення" варто дотримуватись

"Формула схуднення" - це не тільки обмеження калорійності та посилена фізична активність. Давайте я дам свій погляд за всі ці роки", - каже експертка.

Нутриціолог пояснює, на які речі потрібно звертати увагу, коли ви намагаєтесь схуднути:

якість їжі та нутрітивна цінність - на сухариках та білому рисі добра не буде

на сухариках та білому рисі добра не буде режим прийому їжі - почніть це робити в один й той самий час. 2, 3 чи 4 рази їсте - не так важливо, головне - ритмічність

почніть це робити в один й той самий час. 2, 3 чи 4 рази їсте - не так важливо, головне - ритмічність сон - потрібно засинати у той самий час і не лягати спати після півночі. Має бути щонайменше 8 годин сну. Є правило - "сплю - худну". Бажано ще перед сном прогулятись

- потрібно засинати у той самий час і не лягати спати після півночі. Має бути щонайменше 8 годин сну. Є правило - "сплю - худну". Бажано ще перед сном прогулятись ранкові прогулянки - після того, як прокинулись вийдіть на вулицю й прогуляйтесь хоча б 10-30 хв

- після того, як прокинулись вийдіть на вулицю й прогуляйтесь хоча б 10-30 хв медитації, менторство, психотерапія, якісний відпочинок - не перенавантажуйте мозок, він це і без вас вміє це робити. Якщо не справляєтесь із тривожним станом, зверніться по допомогу

- не перенавантажуйте мозок, він це і без вас вміє це робити. Якщо не справляєтесь із тривожним станом, зверніться по допомогу прогулянки після їжі - така активність знижує цукор у крові. Кориця, берберин, альфа-ліполієва кислота, хром, хітозан це теж роблять. Втім, не варто застосовувати БАДи

- така активність знижує цукор у крові. Кориця, берберин, альфа-ліполієва кислота, хром, хітозан це теж роблять. Втім, не варто застосовувати БАДи анаеробні вправи . Їх не треба виконувати багато, але треба доводити до тієї пульсової зони, коли вам важко буде розмовляти. І взагалі, без силового навантаження не обійтись - такі заняття мають бути двічі-тричі на тиждень

. Їх не треба виконувати багато, але треба доводити до тієї пульсової зони, коли вам важко буде розмовляти. І взагалі, без силового навантаження не обійтись - такі заняття мають бути двічі-тричі на тиждень регулярна перевірка здоров'я. Людині треба знати, які у неї показники, щоб ефективно працювати над своїм тілом. Повний чекап організму треба проходити хоча б раз на рік

Голобородько додає, що формула схуднення - це не "парова броколі та парова тріска" і виснажливі заняття в залі, насправді, це цілий комплекс заходів, які мають стати частиною життя.