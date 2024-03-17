Нутриціолог поділилась "формулою схуднення", яка дозволить досягти бажаних результатів

У погоні за омріяною фігурою люди виснажують себе у спортзалах та жорстко обмежують у споживанні багатьох продуктів. А коли швидко бажаного ефекту не досягають, то розчаровуються і все закидають. Але, насправді, "формула схуднення" - це не тільки спорт і обмеження у раціоні.
Про те, яких правил дотримуватись, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.
Якої "формули схуднення" варто дотримуватись
"Формула схуднення" - це не тільки обмеження калорійності та посилена фізична активність. Давайте я дам свій погляд за всі ці роки", - каже експертка.
Нутриціолог пояснює, на які речі потрібно звертати увагу, коли ви намагаєтесь схуднути:
якість їжі та нутрітивна цінність - на сухариках та білому рисі добра не буде
режим прийому їжі - почніть це робити в один й той самий час. 2, 3 чи 4 рази їсте - не так важливо, головне - ритмічність
сон - потрібно засинати у той самий час і не лягати спати після півночі. Має бути щонайменше 8 годин сну. Є правило - "сплю - худну". Бажано ще перед сном прогулятись
ранкові прогулянки - після того, як прокинулись вийдіть на вулицю й прогуляйтесь хоча б 10-30 хв
медитації, менторство, психотерапія, якісний відпочинок - не перенавантажуйте мозок, він це і без вас вміє це робити. Якщо не справляєтесь із тривожним станом, зверніться по допомогу
прогулянки після їжі - така активність знижує цукор у крові. Кориця, берберин, альфа-ліполієва кислота, хром, хітозан це теж роблять. Втім, не варто застосовувати БАДи
анаеробні вправи. Їх не треба виконувати багато, але треба доводити до тієї пульсової зони, коли вам важко буде розмовляти. І взагалі, без силового навантаження не обійтись - такі заняття мають бути двічі-тричі на тиждень
регулярна перевірка здоров'я. Людині треба знати, які у неї показники, щоб ефективно працювати над своїм тілом. Повний чекап організму треба проходити хоча б раз на рік
Голобородько додає, що формула схуднення - це не "парова броколі та парова тріска" і виснажливі заняття в залі, насправді, це цілий комплекс заходів, які мають стати частиною життя.