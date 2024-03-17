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Нутриціолог поділилась "формулою схуднення", яка дозволить досягти бажаних результатів

Які правила допоможуть схуднути (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У погоні за омріяною фігурою люди виснажують себе у спортзалах та жорстко обмежують у споживанні багатьох продуктів. А коли швидко бажаного ефекту не досягають, то розчаровуються і все закидають. Але, насправді, "формула схуднення" - це не тільки спорт і обмеження у раціоні.

Про те, яких правил дотримуватись, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.

Якої "формули схуднення" варто дотримуватись

"Формула схуднення" - це не тільки обмеження калорійності та посилена фізична активність. Давайте я дам свій погляд за всі ці роки", - каже експертка.

Нутриціолог пояснює, на які речі потрібно звертати увагу, коли ви намагаєтесь схуднути:

  • якість їжі та нутрітивна цінність - на сухариках та білому рисі добра не буде
  • режим прийому їжі - почніть це робити в один й той самий час. 2, 3 чи 4 рази їсте - не так важливо, головне - ритмічність
  • сон - потрібно засинати у той самий час і не лягати спати після півночі. Має бути щонайменше 8 годин сну. Є правило - "сплю - худну". Бажано ще перед сном прогулятись
  • ранкові прогулянки - після того, як прокинулись вийдіть на вулицю й прогуляйтесь хоча б 10-30 хв
  • медитації, менторство, психотерапія, якісний відпочинок - не перенавантажуйте мозок, він це і без вас вміє це робити. Якщо не справляєтесь із тривожним станом, зверніться по допомогу
  • прогулянки після їжі - така активність знижує цукор у крові. Кориця, берберин, альфа-ліполієва кислота, хром, хітозан це теж роблять. Втім, не варто застосовувати БАДи
  • анаеробні вправи. Їх не треба виконувати багато, але треба доводити до тієї пульсової зони, коли вам важко буде розмовляти. І взагалі, без силового навантаження не обійтись - такі заняття мають бути двічі-тричі на тиждень 
  • регулярна перевірка здоров'я. Людині треба знати, які у неї показники, щоб ефективно працювати над своїм тілом. Повний чекап організму треба проходити хоча б раз на рік

Голобородько додає, що формула схуднення - це не "парова броколі та парова тріска" і виснажливі заняття в залі, насправді, це цілий комплекс заходів, які мають стати частиною життя.

 

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