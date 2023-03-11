Нутрициолог назвала продукты, которые нужно всегда иметь дома

Универсальный набор продуктов, как базовый гардероб, нужен для того, чтобы существенно облегчить тебе жизнь. Поэтому есть некоторые основные продукты, которые должны быть на каждой кухне.

Об этом сообщила нутрициолог Инна Интересная в Instgram .

Что должно быть

По ее словам, есть определенный список продуктов, из которых можно приготовить любые блюда.

Яйца

Такой продукт универсален, ведь с помощью него можно приготовить вкусный завтрак.

Крупы для гарнира

В список входит гречка, рис, плющенная овсянка, кукурузная крупа и пшено.

Макароны

Нутрициолог советует выбирать именно макароны из твердых сортов пшеницы.

Мука

Эксперт советует выбирать рисовое, цельнозерновое, нутовое (добавляется в овощные оладьи), кукурузное, гречневое или овсяное.

Бобовые

Нут (можно приготовить нутовые оладьи), красная чечевица (в крем-супы), фасоль (в суп и салат).

Овощи

Все зависит от сезона. В целом можно выбирать морковь, лук, картофель, свеклу, капусту и тыкву.

Фрукты

Основными являются яблоки, хурма, бананы, цитрусовые и киви.

Орехи и семена

Лучше выбирать миндаль, грецкий орех, семена тыквы, льна, подсолнечное, кунжут и кокосовую стружку.

Масло

Нутрициолог советует выбирать оливковое и коксовое масло.

Какие продукты не стоит покупать

Пакетированный сок

Такой напиток не является натуральным. В магазинном соке нет ничего полезного, в нем есть только красители, консерванты и множество сахара.

Очищенные овощи в вакуумной упаковке

У них нет ничего вредного, но покупать их не следует все равно. Дело в том, что даже по акции они получаются очень дорогими.

Лучше купить неочищенные овощи, помыть их самостоятельно и подготовить к употреблению.

Нарезка

В творожные и мясные нарезки кладут продукты, которые уже полежали достаточное количество времени.