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Нутриціолог назвала продукти, які потрібно завжди мати вдома

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Субота 11 березня 2023 12:33
Нутриціолог назвала продукти, які потрібно завжди мати вдома Які продукти завжди повинні бути у холодильнику (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Універсальний набір продуктів, як і базовий гардероб, потрібен для того, щоб істотно полегшити тобі життя. Тому є деякі базові продукти, які повинні бути на кожній кухні.

Про це повідомила нутриціолог Інна Цікава в Instgram.

Що повинно бути

За її словами, є певний перелік продуктів, з яких можна приготувати будь-які страви.

Яйця

Такий продукт є універсальним, адже за допомогою нього можна приготувати смачний сніданок.

Крупи для гарніру

У список входить гречка, рис, плющена вівсянка, кукурудзяна крупа та пшоно.

Макарони

Нутриціолог радить обирати саме макарони з твердих сортів пшениці.

Борошно

Експерт радить обирати рисове, цільнозернове, нутове (додається в овочеві оладки), кукурудзяне, гречане, або вівсяне.

Бобові

Нут (можна приготувати нутові оладки), червона сочевиця (в крем-супи), квасоля (в суп та салат).

Овочі

Все залежиться від сезону. Загалом можна обирати моркву, цибулю, картоплю, буряк, капусту та гарбуз.

Фрукти

Основними є яблука, хурма, банани, цитрусові і ківі.

Горіхи та насіння

Найкраще обирати мигдаль, волоський горіх, насіння гарбуза, льону, соняшникове, кунжут та кокосову стружку.

Олія

Нутриціолог радить обирати оливкову та кокосову олію.

Які продукти не варто купувати

Пакетований сік

Такий напій не є натуральним. У магазинному соку немає нічого корисного, в ньому є тільки барвники, консерванти і величезна кількість цукру.

Очищені овочі у вакуумній упаковці

У них немає нічого шкідливого, але купувати їх не варто все одно. Річ у тім, що навіть по акції вони виходять дуже дорогими.

Краще купити неочищені овочі, помити їх самостійно та підготувати до вживання.

Нарізка

У сирні та м'ясні нарізки кладуть ті продукти, які вже полежали достатню кількість часу.

Раніше ми повідомляли, які продукти утилізувати після відключення холодильника.

Також ми називали продукти, які допомагають швидко зігрітися.

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