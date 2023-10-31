Нутрициолог назвала продукты, которые обязательно есть всем в сезон холодов
Как нужно питаться зимой (фото: Freepik)
С наступлением холодов на полках супермаркетов становится все меньше сезонных продуктов. Однако это не помешает сделать питание осенью и зимой разнообразным и сбалансированным.
Что стоит добавить в продуктовую корзину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост нутрициолога Ольги Дорош.
Обратите внимание на эти продукты
В свою корзину нутрициолог советует класть:
- замороженные овощи, фрукты и ягоды
- молочные продукты
- свежую и замороженную рыбу
- цельнозерновая крупа
- бобовые
Среди овощей следует брать:
- морковь
- лук
- чеснок
- свеклу. Часто в магазинах продают уже готовый, что очень удобно для экономии времени.
- квашеную капусту
- тыкву
- разные виды капусты
- разные сорта редьки
- имбирь
- зелень
- лук порей
- огурцы
- томаты
Обратите внимание также на эти фрукты и цитрусовые:
- сливы
- виноград
- груши
- апельсины
- гранат
- яблоки
- хурма
- киви
- лимоны
- бананы
Раньше мы рассказывали, что нужно есть, чтобы были здоровыми суставы.
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