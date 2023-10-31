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Нутрициолог назвала продукты, которые обязательно есть всем в сезон холодов

Украина, Вторник 31 октября 2023 10:35
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Нутрициолог назвала продукты, которые обязательно есть всем в сезон холодов Как нужно питаться зимой (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Ольга Дорош

С наступлением холодов на полках супермаркетов становится все меньше сезонных продуктов. Однако это не помешает сделать питание осенью и зимой разнообразным и сбалансированным.

Что стоит добавить в продуктовую корзину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост нутрициолога Ольги Дорош.

Обратите внимание на эти продукты

В свою корзину нутрициолог советует класть:

  • замороженные овощи, фрукты и ягоды
  • молочные продукты
  • свежую и замороженную рыбу
  • цельнозерновая крупа
  • бобовые

Среди овощей следует брать:

  • морковь
  • лук
  • чеснок
  • свеклу. Часто в магазинах продают уже готовый, что очень удобно для экономии времени.
  • квашеную капусту
  • тыкву
  • разные виды капусты
  • разные сорта редьки
  • имбирь
  • зелень
  • лук порей
  • огурцы
  • томаты

Обратите внимание также на эти фрукты и цитрусовые:

  • сливы
  • виноград
  • груши
  • апельсины
  • гранат
  • яблоки
  • хурма
  • киви
  • лимоны
  • бананы

Раньше мы рассказывали, что нужно есть, чтобы были здоровыми суставы.

А еще писали, какие продукты следует добавить в питание для поддержки иммунитета.

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продукти Здоровое питание