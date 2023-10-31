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Нутриціолог назвала продукти, які обов'язково їсти всім у сезон холодів

Україна, Вівторок 31 жовтня 2023 10:35
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Нутриціолог назвала продукти, які обов'язково їсти всім у сезон холодів Як потрібно харчуватися взимку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Ольга Дорош

З приходом холодів на полицях супермаркетів стає все менше сезонних продуктів. Однак це не завадить зробити харчування восени та взимку урізноманітненим і збалансованим.

Що варто додати до продуктового кошика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис нутриціолога Ольги Дорош.

Зверніть увагу на ці продукти

До свого кошика нутриціолог радить класти:

  • заморожені овочі, фрукти та ягоди
  • молочні продукти
  • свіжу та заморожену рибу
  • цільнозернові крупи
  • бобові

Серед овочів варто брати:

  • моркву
  • цибулю
  • часник
  • буряк. Часто в магазинах продають уже готовий, що дуже зручно для економії часу.
  • квашену капусту
  • гарбуз
  • різні види капусти
  • різні сорти редьки
  • імбир
  • зелень
  • цибулю порей
  • огірки
  • томати

Зверніть увагу також на ці фрукти та цитрусові:

  • сливи
  • виноград
  • груші
  • апельсини
  • гранат
  • яблука
  • хурма
  • ківі
  • лимони
  • банани

Раніше ми розповідали, що потрібно їсти, щоб були здоровими суглоби.

А ще писали, які продукти варто додати до харчування для підтримки імунітету.

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продукти Здорове харчування