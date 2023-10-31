Нутриціолог назвала продукти, які обов'язково їсти всім у сезон холодів

З приходом холодів на полицях супермаркетів стає все менше сезонних продуктів. Однак це не завадить зробити харчування восени та взимку урізноманітненим і збалансованим.

Що варто додати до продуктового кошика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram -допис нутриціолога Ольги Дорош.

Зверніть увагу також на ці фрукти та цитрусові:

До свого кошика нутриціолог радить класти:

Раніше ми розповідали, що потрібно їсти, щоб були здоровими суглоби.

А ще писали, які продукти варто додати до харчування для підтримки імунітету.