Нутриціолог назвала продукти, які обов'язково їсти всім у сезон холодів
Як потрібно харчуватися взимку (фото: Freepik)
З приходом холодів на полицях супермаркетів стає все менше сезонних продуктів. Однак це не завадить зробити харчування восени та взимку урізноманітненим і збалансованим.
Що варто додати до продуктового кошика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис нутриціолога Ольги Дорош.
Зверніть увагу на ці продукти
До свого кошика нутриціолог радить класти:
- заморожені овочі, фрукти та ягоди
- молочні продукти
- свіжу та заморожену рибу
- цільнозернові крупи
- бобові
Серед овочів варто брати:
- моркву
- цибулю
- часник
- буряк. Часто в магазинах продають уже готовий, що дуже зручно для економії часу.
- квашену капусту
- гарбуз
- різні види капусти
- різні сорти редьки
- імбир
- зелень
- цибулю порей
- огірки
- томати
Зверніть увагу також на ці фрукти та цитрусові:
- сливи
- виноград
- груші
- апельсини
- гранат
- яблука
- хурма
- ківі
- лимони
- банани
Раніше ми розповідали, що потрібно їсти, щоб були здоровими суглоби.
А ще писали, які продукти варто додати до харчування для підтримки імунітету.