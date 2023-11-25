Нутрициолог назвала популярный продукт, который провоцирует сердечные болезни и воспаление

О вреде трансжиров слышали все, но мало кто знает, что часто их источником являются рафинированные масла. Регулярное злоупотребление этим продуктом может стать причиной серьезных болезней.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Чем опасно рафинированное масло

"Трансжиры - жиры созданные человеком для придания пище насыщенного вкуса, пластической текстуре и продлению сроков хранения. По сути то, что мы называем трансжирами - сюда можно включить и рафинированное масло, фритюр - технически называется транс-изомеры. Это молекулярно изменены, в том числе рафинированные, гидрогенизированные, отбеленные, дезодорированные жиры, чаще всего растительного происхождения", - объясняет эксперт.

По словам нутрициолога, превращение "молекулярно поломанных масел" чревато образованием нежелательных соединений, их содержанием в организме и сложным расщеплением.

Регулярное употребление маргаринов и гидрогенизированных, рафинированных, очищенных реактивами, отбеливателями, высокой температурой и окислением масел приводит к:

сердечно-сосудистых патологий

преддиабету из-за нарушения липидного спектра

ожирению

хронического воспаления

стимулирование аутоиммунных заболеваний

угнетает природный детокс печени

"Все рандомизированные, качественные исследования доказывают, что трансжиры неблагоприятно влияют на организм. Прежде всего это фракции холестерина. Также это влияет на стенки сосудов, вызывает гипертонию, высокое давление, изменение липидного профиля - а все это путь к преддиабету. Даже если метаболизм хороший и тело молодое, полностью измененный на молекулярном уровне жир не пойдет на пользу", - говорит Голобородько.

На что можно заменить рафинированное масло

Голобородько советует отдавать предпочтение нерафинированным маслам, поскольку они более полезны.

Для умеренной жарки и запекания лучше всего использовать:

оливковое масло экстра вьорджин (без дымления)

кокосовое нерафинированное масло

масло с авокадо

животные жиры (сало, смалец, масло)

Для салатов, овощей, каш (без нагрева и температур) лучше всего подходят: