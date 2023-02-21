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Нутрициолог рассказала, в каком виде нельзя давать продукты детям

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 18:33
Нутрициолог рассказала, в каком виде нельзя давать продукты детям Как нельзя вводить прикорм ребенку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Первый прикорм - это знакомство с едой, вкусом и запахом. Очень важно вводить прикорм правильно, чтобы у ребенка не возникало отрицательных ассоциаций с едой. К тому же есть некоторые продукты, которые повышают риск удушья у детей.

Об этом сообщила нутрициолог Марина Чепурна в Instagram.

По словам специалиста, есть продукты, которые повышают риск удушья у детей. К тому же нет разницы, какой схемой прикорма вы пользуетесь. Все потому, что рано или поздно, ребенок пробует еду кусочками.

Как нельзя подавать продукты

Нутрициолог назвала самые опасные формы подачи продуктов. В список входят:

  • Круглые продукты - виноград, орехи, ягоды, оливки и помидоры черри. Их нужно обязательно разрезать на несколько частей;
  • Твердые продукты - особенно свежие овощи и твердые сыры. Их обязательно готовить до мягкости или тереть на большой терке;
  • Продукты, нарезанные кружочками - сосиски, морковь и другие;
  • Попкорн;
  • Орехи можно с 6 мес, но измельченные;
  • Ореховые пасты или другие липкие и вязкие текстуры. Их лучше использовать в виде намазки;
  • Большие, волокнистые и жесткие куски мяса;
  • Зелень лучше измельчать и снимать шкурку с овощей и фруктов;
  • Бублики, черствый хлеб и другие снеки. Ребенок может откусить большой кусок.

Эксперт говорит, что повышенный риск удушья от плохой подачи продуктов детям сохраняется до 3-4 лет.

Также риски возрастают, если ребенок ест на ходу в коляске.

К тому же, нельзя кормить ребенка насильно, ведь это закрепит негативную связь между кормлением и страданием. Если ребенок не хочет, то он не будет есть.

Ранее мы сообщали, какие ошибки совершают родители при введении прикорма ребенку.

Также читайте, когда и как вводить мясо в прикорм ребенку.

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