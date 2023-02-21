Нутриціолог розповіла, у якому вигляді не можна давати продукти дітям

Перший прикорм - це знайомство з їжею, смаком та запахом. Дуже важливо вводити прикорм правильно, щоб у дитини не виникало негативних асоціацій з їжею. До того ж є деякі продукти, які підвищують ризик задухи у дітей.

Про це повідомила нутриціолог Марина Чепурна в Instagram .

За словами фахівця, є продукти, які підвищують ризик задухи у дітей. До того ж не має різниці, якою схемою прикорму ви користуєтеся. Все тому, що рано чи пізно, дитина пробує їжу шматочками.

Як не можна подавати продукти

Нутриціолог назвала найнебезпечніші форми подачі продуктів. До списку входять:

Круглі продукти - виноград, горіхи, ягоди, оливки та помідори чері. Їх необхідно обов'язково розрізати на декілька частин;

Тверді продукти - особливо свіжі овочі та тверді сири. Їх обов'язково готувати до м'якості або терти на великій тертці;

Продукти, що нарізані кружечками - сосиски, морква та інші;

Попкорн;

Горіхи можна з 6 міс, але подрібнені;

Горіхові пасти або інші липкі та в’язкі текстури. Їх краще використовувати у вигляді намазки;

Великі, волокнисті та жорсткі шматки м'яса;.

Зелень краще подрібнювати та знімати шкірку з овочів та фруктів;

Бублики, черствий хліб та інші снеки. Дитина може відкусити великий шматок.

Експерт каже, що підвищений ризик задухи від поганої подачі продуктів дітям зберігається до 3-4 років.

Також ризики зростають, якщо дитина їсть на ходу в колясці.

До того ж не можна годувати дитину насильно, адже це закріпить негативний зв'язок між годуванням і стражданням. Якщо дитина не хоче, то вона не буде їсти.