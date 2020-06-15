Як при Януковичі: рішення суду по Стерненку розбурхало мережу

Сергій Стерненко буде перебувати під домашнім арештом за місцем прописки в Одесі протягом 60 діб, як і вимагала прокуратура. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва.

Ця новина приголомшила користувачів мережі. Зокрема, журналіст Аліна Кондратенко на своїй сторінці в Facebook зазначила, що їй здається, що в країні відбуваються такі речі, які були у часи правління Віктора Януковича.

"Стерненку домашній арешт. Януковича вже давно в країні немає, а виглядає так, що ми повернулися туди, звідки починали. Сумно і гірко, що людям, яким не байдужа ця країна, доводиться розгрібати: незаконними рішеннями суду і побиттям від поліцейських.

Тим же, хто досі слухає і читає пропагандистів: гі*ноблогерів, медведчуківські канали - також скоро стане все зрозуміло. Аби не було пізно. Пізно для країни", - написала Кондратенко.

Варто зазначити, що суд відхилив клопотання про взяття Стерненко на поруки.

Нагадаємо, що сьогодні під Шевченківським районним судом поліція побила аспіранта Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександра Кир'якова. Крім того, силовики застосували силу до дівчини Стерненко - Наталії Усатенко.

Раніше одеські ультрас закликали фанатів не брати участь в акціях на підтримку Стерненко.