Новий радник секретаря РНБО Сивохо оголосив про важливе рішення

Сергій Сивохо, який нещодавно призначений радником секретаря РНБО, повідомив, що піде з шоу-бізнесу і зосередиться тільки на питаннях реінтеграції та відновленні Донбасу. Про це повідомляє видання "Новости Донбасса".

Як відомо, Сивохо займався продюсуванням студії "Квартал 95", а також був тренером у шоу "Ліга сміху".

За словами Сивохо, на новій посаді він зосередиться на гуманітарних питаннях. Про свої обов'язки екс-шоумен не згадав.

Сергій Сивохо піде з шоу-бізнесу (фото: facebook.com/ sivokho)

"Я ж радник, я буду пропонувати якісь заходи, якісь кроки, може бути, і в законодавчому, і в виконавчому плані. Буду пропонувати людям, які входять в сферу інтересів РНБО", — сказав він.

Сергій зазначив, що РНБО об'єднує президента, прем'єр-міністра, а також голов МВС, МЗС та СБУ.

"Дуже зручно, якщо всі ці люди знаходяться в одному місці", — резюмував він.

Нагадаємо, що свого часу Сергій Сивохо активно підтримував побіжного екс-президента України Віктора Януковича.