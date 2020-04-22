Новий симптом коронавірусу: раніше лікарі не звертали уваги

Коронавірус в Україні був діагностований вже у понад 6 тисяч осіб, з яких більше 160 пацієнтів померли. Вчені продовжують вивчати новий вірус і з'ясовувати всі його характеристики, особливості, шукають вакцину і ліки проти COVID-19.

Більшість симптомів коронавірусу вже відомі. Це висока температура тіла, задишка, кашель. Також може бути сплутаність свідомості, сильна втома, втрата нюху і проблеми зі шлунком.

Проте лікарі назвали ще один симптом, який сигналізує про зараження коронавірусом – це шкірні проблеми. Про це пише видання Express.

Медики з різних країн повідомляють, що пацієнти на ранніх стадіях захворювання все частіше відзначають шкірні проблеми. За один-два тижні до появи яскраво виражених симптомів COVID-19, на шкірі з'являються червоні плями. Вони маскуються під еритеми або судинні зміни. У деяких пацієнтів вони проявлялися у вигляді яскраво-червоних або синюшних плямах на руках або ногах.

"У мене все почалося з наполегливого свербежу на зап'ясті. Я відразу подумав, що він дивний – не пам'ятаю, щоб колись в цьому місці свербіла шкіра. Потім з'явився стан схожий на грип, але і він був незвичайним. Були болісні головні болі, яких я раніше не відчував", - розповів один з пацієнтів.

У немовляти з Британії незадовго до погіршення стану були плямисті почервоніння шкіри. Мама семимісячного малюка звернула увагу на дивну поведінку малюка – після плям, у нього запалилося одне око, і він був дуже млявим і сонним. Через кілька днів у дитини підтвердився COVID-19.

Медики закликають пацієнтів повідомляти про всі зміни на шкірі, оскільки прояв дерматологічних проблем може стати одним з перших симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий найнебезпечніший симптом коронавірусу, при якому потрібно негайно викликати швидку допомогу.