Новый симптом коронавируса: ранее врачи не обращали внимания

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у более 6 тысяч человек, из которых больше 160 пациентов скончались. Ученые продолжают изучать новый вирус и выяснять все его характеристики, особенности, ищут вакцину и лекарства от COVID-19.

Большинство симптомов коронавируса уже известны. Это высокая температура тела, одышка, кашель. Также может быть спутанность сознания, сильная усталость, потеря обоняния и проблемы с желудком.

Однако врачи назвали еще один симптом, который сигнализирует о заражении коронавирусом – это кожные проблемы. Об этом пишет издание Express.

Медики из разных стран сообщают, что пациенты на ранних стадиях заболевания все чаще отмечают кожные проблемы. За одну-две недели до появления ярко выраженных симптомов COVID-19, на коже появляются красные пятна. Они маскируются под эритемы или сосудистые изменения. У некоторых пациентов они проявлялись в виде ярко-красных или синюшных пятнах на руках или ногах.

"У меня все началось с настойчивого зуда на запястье. Я сразу подумал, что он странный – не помню, чтобы когда-то в этом месте чесалась кожа. Затем появилось состояние похожее на грипп, но и оно было необычным. Были мучительные головные боли, которых я ранее не испытывал", - рассказал один из пациентов.

У младенца из Британии незадолго до ухудшения состояния были пятнистые покраснения кожи. Мама семимесячного малыша обратила внимание на странное поведение малыша – после пятен, у него воспалился один глаз, и он был очень вялым и сонным. Через несколько дней у ребенка подтвердился COVID-19.

Медики призывают пациентов сообщать обо всех изменениях на коже, так как проявление дерматологических проблем может стать одним из первых симптомов коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван самый опасный симптом коронавируса, при котором нужно немедленно вызывать скорую помощь.