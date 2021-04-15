Новий штам COVID-19 почав більше вражати дітей: інфекціоніст назвала симптоми
В Україні після нової хвилі коронавірусу цією весною, медики фіксують більше випадків захворюваності серед дітей, хоча раніше COVID-19 проходив у них безсимптомно.
Про це розповіла дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу з 40-річним стажем Світлана Куніцина в інтерв'ю ТСН.
Вона зазначила, що зараз медики спостерігають важкі форми хвороби у дітей.
"Ще рік тому акцент стояв у більш старшому поколінні, а зараз половина випадків припадає на вікову категорію до 50 років. Від 0 до 50 років становить 53% хворих. І серед всієї цієї структури на дітей припадає 5%", - розповіла експерт.
З чим пов'язане зростання захворюваності у дітей
Раніше лікарі вважали, що коронавірус погано проникає в дитячі клітини, через те, що у них є дефіцит білка, за який і "чіпляється" COVID-19.
Куніцина зазначила, що зростання кількості заражених дітей може бути пов'язано також з тим, що у 2020 році дитячі заклади закривалися на карантин. В цьому році карантин не поспішали вводити для дітей дошкільного віку та молодшої школи.
Симптоми коронавірусу у дітей
Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.
Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни:
- червоні щоки,
- виражений кон'юнктивіт,
- почервоніння очей і набряк повік,
- шкірний висип,
- "полуничний язик".
Нагадаємо, в Україні почали щеплювати від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac.
Раніше в мережі з'явилося страшне відео з дитячої COVID-лікарні Києва.