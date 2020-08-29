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Новий сезон "Танці з зірками": чим дивуватиме перший прямий ефір

Субота 29 серпня 2020 16:24
Новий сезон "Танці з зірками": чим дивуватиме перший прямий ефір
Танці з зірками 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Анна Кисельова

Шоу "Танці з зірками" в 2020 році традиційно розпочнеться з кінця серпня

Прем'єра легендарного шоу "Танці з зірками" у 2020 році відбудеться 30 серпня. Вже о 21:00 на телеканалі "1+1" фанати зможуть побачити перший танець нових учасників найкрасивішого зоряного змагання. Чим порадує перший прямий ефір шоу "Танці з зірками" – читайте нижче.

За давно сформованою традицією вести танцювальне шоу буде Юрій Горбунов та Тіна Кароль. На зоряному балконі в день прем'єри виявиться Наталя Могилевська - переможниця першого оновленого сезону проєкту. Про це розповідає "ТСН".

У неділю на глядачів чекають приголомшливі постановки режисерів проєкту Лесі Подолянко і Дмитра Гука, і неймовірні танці від головного хореографа шоу Ксенії Горб. Так, молода мама Санта Дімопулос та її партнер Макс Леонов здивують суддів і глядачів самбою під хіт Willy William. Шоумен Дмитро Танкович і його вагітна партнерка Ілона Гвоздьова запалять паркет енергійним ча-ча-ча. Кумир мільйонів Олег Винник разом з партнеркою Оленою Шоптенко з допомогою танго розкажуть історію примари опери. Рок-діва Юлія Саніна і Дмитро Жук виконають на незвичному подіумі ча-ча-ча під хіт групи The HARDKISS Make-Up.

Також на глядачів чекає повернення співачки Слави Камінської на паркет шоу. Як відомо, артистка пішла з шоу після травми позаминулого сезону. Вже завтра вона разом з Дмитром Дікусаром під хіт Шер буквально буде літати над паркетом.

Також у пресслужбі шоу повідомили, що про участь Ольги Фреймут у прем'єрі шоу стане відомо вже під час першого прямого ефіру. Адміністрація та сама артистка поки точно не знають, чи зможе вона брати участь у шоу через недавно виявлений коронавірус. До речі, через раптове захворювання телеведуча повинна була перервати тренування.

Варто відзначити, що творці шоу підготували глядачам ще один сюрприз. Так, запалювати паркет своїми особливими ритмічними рухами буде мультиартист MONATIK і співачка Віра Брежнєва, які подарують глядачам яскравий хіт цього літа "ВЕЧЕРиНОЧКА". А відкривати святковий вечір танцю буде всесвітньо відомий балет Light Balance.

Нагадаємо, що Герой проєкту Холостяк візьме участь у шоу Танці з зірками.

Також ми писали, що Alyona Alyona має намір боротися за перемогу в шоу Танці з зірками.

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