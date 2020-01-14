Новий провал: що змінилося за ніч біля затопленого Ocean Plaza в Києві

У Києві затопило торговий центр Ocean Plaza, який знаходиться біля станції метро "Либідська". Інцидент стався в понеділок, 13 лютого, через прорив теплотраси на вулиці Антоновича, 176. На дорозі провалився асфальт, але цей провал виявився не єдиним. Про це повідомляє Інформатор.

Сьогодні, 14 січня, зранку комунальники розкрили тепломагістраль, дістали цементні блоки і розрізали частина пошкодженої труби. При цьому роботи проходили всю ніч.

НП біля Ocean Plaza в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Коли всі роботи по заміні труб будуть закінчені, планується, що на цій ділянці дороги повністю знімуть все покриття і покладуть новий асфальт.

НП біля Ocean Plaza в Києві (фото: kiev.informator.ua)

При цьому вночі стався новий провал. Під землю пішли асфальт і частина тротуарної плитки з боку входу в "Ашан", а з ями йшов пар. Біля кафе "Рукола", яке стоїть поряд з Ocean Plaza, розбиті стекла.

НП біля Ocean Plaza в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Територію, яка прилягає до Ocean Plaza, огородили стрічкою. Охорона торгового центру спостерігає за тим, щоб ніхто не ходив біля аварійної ділянки.

НП біля Ocean Plaza в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Відомо, що в інциденті постраждало дев'ять осіб, які були в торговому центрі і в маршрутці, що провалилася під асфальт.

НП біля Ocean Plaza в Києві (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

У КМДА повідомили, що трубопровід прорвало з причини зносу, адже його проклали ще у 1978 році. Жителів сусідніх будинків заспокоїли, що вони не залишаться без гарячої води.