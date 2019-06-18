Новий міст у Києві знову "атакували": входить в моду у дятлів (фото)

У мережі сперечаються через байкера на пішохідному мосту під аркою Дружби народів
Новий пішохідний міст у Києві знову опинився в центрі скандалу - після того, як 17 червня "мажор" на Mercedes шокував киян витівкою, проїхавшись по конструкції - сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту помітили мотоцикліста зі своїм "залізним конем". Відповідне фото опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Знімок викликав у мережі істотний резонанс і суперечки. Багато хто обурюється такою поведінкою мотоцикліста, але водночас висловлюється думка, що чоловік міг і не порушувати правила дорожого руху - якщо байк завезли на міст, а не заїхали на ньому.
При цьому користувачі інтернету сходяться в тому, що через попереднього автохама могла з'явитися небезпечна тенденція "перевіряти на міцність" новий міст у центрі столиці.
"Дурний приклад заразний? Фото: Макс П." - зазначено у підписі до кадру.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Юзери не залишилися байдужі до фото та взялися жваво обговорювати поведінку байкера.
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Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, вже на другий день після відкриття в Києві міст під аркою Дружби народів був частково зруйнований.
Також ми писали про те, що нещодавно в мережі показали відео, як у Києві водій автомобіля Peugeot не пропускав карету швидкої допомоги, яка їхала по жвавій трасі, включивши сигнальну сирену. Поведінка автохама викликала величезну кількість гнівних коментарів.