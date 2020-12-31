ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Новий рік настав: ці країни увійшли перші в 2021-й

Автор: Людмила Жукова

Новий рік 2021 першими зустріли на острові Різдва у державі під назвою Кірібаті. Там жителі вже увійшли в новий рік в 12.00 за київським часом.

Популярні новини

Відзначимо, що сама країна знаходиться в центральній частині Тихого океану. Також Новий рік вже відзначили на Самоа, це держава, що знаходиться в південній частині Тихого океану і займає західну частину однойменного архіпелагу.

До речі, на території Кірібаті Новий рік можна зустріти тричі - на західній, центральній та східній частині островів. При цьому унікально тут те, що всього в кількох кілометрах від островів проходить межа 12-го західного часового поясу.

Зазначимо, що після Кірібаті і Самоа Новий рік прийде в Нову Зеландію, потім на велику частину Австралії. Далі Новий рік зустрічають в Японії і обох Кореях (Північна і Південна). Через годину після Японії Новий рік приходить на території Австралії і на частину Південно-Східної Азії.

Через дві години Новий рік зустрічають в Індонезії і на решті частини Південно-Східній Азії. Через 12 годин після святкувань Нового року в Кірібаті, свято приходить до Східної Європи (Румунія, Греція, Україна). В цей же час Новий рік зустрічають в Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії.

Як ми раніше писали, ці країни не святкують Новий рік, чому так вийшло.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новий рік