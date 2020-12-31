Новий рік настав: ці країни увійшли перші в 2021-й

На острові Кірібаті та Самоа вже настав Новий рік (GettyImages)

Новий рік 2021 першими зустріли на острові Різдва у державі під назвою Кірібаті. Там жителі вже увійшли в новий рік в 12.00 за київським часом.

Відзначимо, що сама країна знаходиться в центральній частині Тихого океану. Також Новий рік вже відзначили на Самоа, це держава, що знаходиться в південній частині Тихого океану і займає західну частину однойменного архіпелагу.

До речі, на території Кірібаті Новий рік можна зустріти тричі - на західній, центральній та східній частині островів. При цьому унікально тут те, що всього в кількох кілометрах від островів проходить межа 12-го західного часового поясу.

Зазначимо, що після Кірібаті і Самоа Новий рік прийде в Нову Зеландію, потім на велику частину Австралії. Далі Новий рік зустрічають в Японії і обох Кореях (Північна і Південна). Через годину після Японії Новий рік приходить на території Австралії і на частину Південно-Східної Азії.



Через дві години Новий рік зустрічають в Індонезії і на решті частини Південно-Східній Азії. Через 12 годин після святкувань Нового року в Кірібаті, свято приходить до Східної Європи (Румунія, Греція, Україна). В цей же час Новий рік зустрічають в Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії.

Як ми раніше писали, ці країни не святкують Новий рік, чому так вийшло.