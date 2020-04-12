Новий етап життя: українська співачка, яка підкорила Європу, випустила довгоочікувану пісню

Молода українська співачка RIYA, яка свого часу здобула перемогу в інтернет-версії Євробачення - конкурсі North Vision Contest, який проводився в YouTube, презентувала нову пісню. Трек отримав назву "Застигну" і став, за словами самої артистки, "новим етапом її життя".

Нова довгоочікувана композиція Валерії Наливайко (справжнє ім'я співачки) - про любов з протиріччями.

"Мені хотілось передати самотність і легкий сум через драйвовий ритм і олдскульну гітару. Це дещо нове звучання для мене. Але за 1,5 роки мовчання я багато чого переосмислила в собі й музиці. Зараз оновлена я з новою командою і новими силами починаю новий етап у житті", - розповідає RIYA.

RIYA - Застигну

Шанувальники української музики вже охарактеризували пісню такими словами: "відчуття простору і свободи", "ковток повітря", історія про те, як "щемить серце", що "в житті багато чого відбувається не так, як хочеться", але часто "почуття сильніші за розум, за біль".

RIYA - Щастя

Додамо, що свого часу популярність Валерії принесли такі пісні, як "Паралелі", "Чайка", "Не боюсь", "#ЛовиКайф" та інші.

RIYA - Не боюсь

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