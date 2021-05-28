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Нові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкції

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 16:06
Нові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкції Пейзажну алею в Києві відкриють після ремонту (Колаж РБК-Україна, фото: Вечірній Київ)
Автор: Анна Шиканова

У Києві готуються до відкриття Пейзажної алеї, яку вдруге закрили на реконструкцію. Під час ремонту зробили зовнішнє освітлення, поставили гранітне покриття і підпірні стінки.

Фото оновленої Пейзажної алеї показали на сайті "Вечірній Київ".

Пейзажна алея була створена в Києві в 1980-х роках за проєктом архітектора Авраама Мілецького. У 2009 році там облаштували дитячий сквер з лавками та величезними котами.

Також з'явився фонтан у вигляді слоника, головою зебри, лавочки у вигляді кролика, ворони та кота. Благоустроєм скверу займався відомий міський скульптор Костянтин Скритуцький.

На будівництво було витрачено близько мільйона гривень: 15% коштів зібрали місцеві жителі, а решту дали спонсори.

У 2020 році було вирішено провести реконструкцію Пейзажної алеї. У 2020 році оновили ділянку від сходинок до урочища Гончарі-Кожум'яки й до скульптури "Аліса в Країні чудес". Інші роботи були перенесені на 2021 рік.

Влада міста підкреслила, що всі скульптури будуть ремонтувати у співпраці з їх авторами. Знакові артоб'єкти вирішили облагородити ще й підсвічуванням.

Зараз закінчують косметичні роботи й готуються до відкриття: облаштовують доріжки, висаджують рослини вздовж алеї, фарбують артоб'єкти та елементи інфраструктури, чистять доріжки від сміття.

Нові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїНові фарби і арт-об'єкти: з'явилися фото Пейзажної алеї в Києві після реконструкціїПейзажна алея в Києві (Фото: Вечірній Київ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві відкрили найдовший мурал в Україні.

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