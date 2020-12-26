В Новой Каховке возле кафе избили до смерти военного

Под Херсоном до смерти избили военного (иллюстративное фото: freepik.com)

В Новой Каховке возле одного из кафе избили военного ВСУ, который в результате полученных травм умер на месте происшествия. К ЧП привела ссора между солдатом и несколькими гражданскими, которая переросла в драку и закончилась трагедией.

Об этом передали в оперативном командовании "Юг" на странице в Facebook.

Инцидент произошел 25 декабря в полпятого утра.

Военнослужащий скончался от тяжких телесных повреждений около кафе до приезда "скорой".

Следователи Новокаховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области проводят необходимые следственные действия, а командир воинской части, в которой служил погибший солдат - служебное расследование.

"В воинских частях и учреждениях оперативного командования "Юг" постоянно проводится работа по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины. Несмотря на это, в некоторых случаях военнослужащие подчиненных подразделений продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части", - говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-службе полиции Херсонской области сообщений о данном происшествии в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в зоне проведения ООС украинский военный избил и поджог сослуживца.

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