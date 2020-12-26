ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Новой Каховке возле кафе избили до смерти военного

Новая Каховка, Суббота 26 декабря 2020 11:42
В Новой Каховке возле кафе избили до смерти военного
Под Херсоном до смерти избили военного (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Новой Каховке возле одного из кафе избили военного ВСУ, который в результате полученных травм умер на месте происшествия. К ЧП привела ссора между солдатом и несколькими гражданскими, которая переросла в драку и закончилась трагедией.

Об этом передали в оперативном командовании "Юг" на странице в Facebook.

Инцидент произошел 25 декабря в полпятого утра.

Военнослужащий скончался от тяжких телесных повреждений около кафе до приезда "скорой".

Следователи Новокаховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области проводят необходимые следственные действия, а командир воинской части, в которой служил погибший солдат - служебное расследование.

"В воинских частях и учреждениях оперативного командования "Юг" постоянно проводится работа по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины. Несмотря на это, в некоторых случаях военнослужащие подчиненных подразделений продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части", - говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-службе полиции Херсонской области сообщений о данном происшествии в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в зоне проведения ООС украинский военный избил и поджог сослуживца.

Также мы писали о том, что в октябре под Николаевом "малолетки" забили мужчину насмерть прямо на центральном стадионе

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Новая Каховкавоенныеизбиениепроисшествиепреступления

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь