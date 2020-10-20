Під Миколаєвом "малолітки" забили чоловіка насмерть прямо на центральному стадіоні

Під Миколаєвом підлітки вбили чоловіка (колаж: РБК-Україна)

У Миколаївській області підлітки забили молодого чоловіка, він помер від черепно-мозкових травм

У місті Новий Буг Миколаївської області двоє підлітків забили до смерті чоловіка прямо на центральному стадіоні. Жорстоко побиту людину знайшов охоронець, викликав медиків, але допомогти вони не змогли.

Хто ці малолітні неадеквати, і чому сталася трагедія, йдеться в сюжеті ТСН.

Охоронець почув крики і прибіг на стадіон, але там вже нікого не було, окрім жертви. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма потерпілого.

Загиблому Олександру Павленку було всього 32 роки, він працював будівельником. Тієї ночі він вийшов у магазин за сигаретами, але додому не повернувся.

Поліція швидко затримала підлітків - вони - вихованці одного ПТУ, їм 16 і 17 років. Правоохоронці кажуть, що конфлікт могло спровокувати вживання алкоголю у великій кількості.

"Вони звернулися до нього з проханням закурити. Він їм дав по цигарці. Я так зрозумів, їм здалося мало, вони почали його зачіпати, штовхати", - розповідає друг загиблого.

Далі Олександр кілька разів намагався втекти від агресивних підлітків. В останній раз він добіг до стадіону і намагався там сховатися. Друзі підозрюють, що нападників було більше.

Затриманим загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.

Під Миколаєвом підлітки вбили чоловіка (відео: ТСН)

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