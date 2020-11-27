На Донбасі український військовий побив і підпалив солдата

Фото: українські військові (flickr com ministryofdefenceua)

В Донецькій області військовослужбовець однієї з частин побив і підпалив товариша по службі. Нападника затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесні ушкодження своєму товаришу по службі. Він побив його, облив горючою рідиною і підпалив, а також обікрав.

"Солдата доставили до Центральної міської лікарні міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою, опіками полум'ям правої нижньої кінцівки. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування доручено слідчим територіального управління ДБР у Краматорську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Станиці Луганській український військовий застрелив свого товариша по службі і намагався видати інцидент за самогубство.

Зазначимо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що в період з березня по жовтень у зоні проведення операції Об'єднаних сил небойові втрати склали 44 особи. Це в два рази більше, ніж бойові втрати у 2020 році.