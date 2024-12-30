Новогодний торт "Лиза", который не надо запекать: простой рецепт десерта к празднику

Что нужно для торта "Лиза"

Для того, чтобы приготовить новогодний торт "Лиза", понадобятся такие продукты:

мука - 240 г

яйца - 2 шт.

какао - 30 г

кипяток - 100 мл

молоко - 130 мл и 2 ст. л.

сметана (жирность 20%) - 400-500 г

вареная сгущенка - 350 г

шоколад - 70 г

сливочное масло - 30 г

растительное масло - 50 мл

уксус - 0,5 ч. л.

сода - 1 ч. л.

сахар - 150 г

соль - щепотка

Как готовить торт без выпекания

Для того, чтобы приготовить коржи для торта "Лиза", в большой миске нужно смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и соль, а также какао. В другую миску разбейте яйца, добавьте 130 мл молока и масло, после чего перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.

Чтобы коржи были пышными и мягкими, в тесто необходимо добавить соду. Для этого ее нужно предварительно погасить уксусом в отдельной посуде.

Влейте яичную смесь к сухим ингредиентам, перемешайте, а затем добавьте гашеную соду. Влейте кипяток и снова перемешайте тесто до однородной консистенции.

Чтобы приготовить торт без выпекания, разогрейте сковороду, смазав ее небольшим количеством масла. Лучше выбирать не слишком большую сковороду, например, диаметром 25-26 см. Условно разделите тесто на четыре части, чтобы приготовить четыре коржа.

Каждый бисквитный корж нужно жарить в течение 10 минут с каждой стороны. Сковороду при этом нужно накрыть крышкой.

Коржи соединяются между собой с помощью крема. Для его приготовления нужно взбить вареное сгущенное молоко и сметану с помощью миксера, до однородной консистенции и пышности.

Для того, чтобы торт был ровным, слегка обрежьте края коржей. Смажьте каждый корж кремом и "сложите" торт. Однако часть крема необходимо оставить - ею смазывают бока торта. А кусочки бисквита нужно перемолоть в крошку.

Растопите шоколад и сливочное масло в микроволновке или на паровой бане, добавив 2 ст. л. молока. Перемешайте глазурь и смажьте ею вверх торта.

Осторожно накройте десерт пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы коржи пропитались кремом.

Как готовить торт без выпекания (иллюстративное фото: Freepik)

После этого смажьте оставшимся кремом бока торта и присыпьте десерт крошкой от коржей, или шоколадом. По желанию, торт можно дополнительно украсить взбитыми сливками.