У новому путінському проекті помітили сепаратистку із Закарпаття та "коханку Януковича"

У тимчасово захоплених російськими окупантами містах України стали частіше світитися посібники рашистів з нового кремлівського проекту "Внуки", що було створено незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Серед членів організації помітили закарпатську сепаратистку Тетяну Поп та скандальну журналістку прес-пулу Віктора Януковича Олену Березовську.

Обидві в різний час втекли з України в РФ, а тепер колесять по окупованій території на Донбасі та у Харківській області й знімають пропагандистські ролики і матеріали, виправдовують звірства загарбників ідеалами "русского мира".

Нещодавно хакери зламали та виклали в мережу документи з листуваннями цього "Міжнародного громадського руху "Внуки"", в тому числі й із листами до президента РФ Володимира Путіна зі звітами про виконану роботу, і вихваляннями його агресії проти України. Матеріали також свідчать про причетність російських спецслужб до створення руху, розповідають про запуск проекту та вибір його членів.

Листи "Внуков" Путіну і презентація проекту, що пройшла в Москві 26 квітня (фото: glavcom.ua)

Лідером цього руху була поставлена "політична русинка" Тетяна Поп, яка перед цим керувала російським проектом "Эхо Киева", що зазнав фіаско попри довге солідне фінансування Кремлем. Вона також займалася ще цілою низкою антиукраїнських акцій, часто світилася на пропагандистських ЗМІ, розповідала "про утиски" та "націоналістів", хоча виїхала з України майже 10 років тому.

У 2019-му уродженка Хуста прийняла громадянство РФ. У "Миротворці" є її профіль.

Тетяну Поп звинувачували в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі (фото: скрін myrotvorets.center)

Також учасницею "Вников" стала колишня журналістка Олена Березовська, яка втекла до РФ відразу після Революції Гідності. Там вона очолила пропагандистське видання "Україна.ру". У 2016 році потрапила під санкції РНБО. На "Миротворці" також є її "анкета".

Березовській раніше приписували любовний зв'язок з президентом-втікачем, але сама вона себе називала "не коханкою, а другом Януковича". Знімала фейкові сюжети і фільми про російсько-українську війну на Донбасі, зокрема в 2015 році про дітей із зони проведення АТО, додавши в заставку кадри, які не мають жодного відношення до подій в Україні, а відзняті в Беслані в 2008-му та Узбекистані в 2010-му роках.

Пропагандистка Олена Березовська (фото: скрін myrotvorets.center)

Ще серед активістів кремлівського руху - колаборант Андрій Будяк, який втік з України в Росію після Євромайдану. Він теж потрапляв у розділ "Чистилище" бази "Миротворець".

Андрій Будяк організовував проплачені антиукраїнські акції (фото: скрін myrotvorets.center)