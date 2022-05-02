Призначений окупантами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію, - Подоляк
Призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Михайла Подоляка.
Він також повідомив, що "заступником мера" призначили двірника, а "керівником" РАЦСу - прибиральницю.
"Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "русский мир", - пише Подоляк.
Зазначимо, що самопроголошений або ж призначений росіянами "мер" Бердянська - це місцевий маловідомий підприємець Олександр Сауленко.
Раніше ми повідомляли, що на "нового мера" Бердянська завели справу. Підозрюють в колабораціонізмі.
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