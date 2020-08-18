Новолуння 19 серпня: як особливий Спасівський молодий місяць вплине на знаки Зодіаку

Новолуння настане 19 серпня і відбудеться ця важлива подія в знаку Діви. Точний час молодика: 19.08.2020 о 5:42. Астрологи кажуть, що завтрашній день стане малоефективним в роботі, і не рекомендують починати нічого нового.

В цей день Місяць може перешкодити втіленню задумів, змушувати нервувати. Фахівці радять відкласти довгострокові плани на потім і зосередитися на вирішенні поточних задач. Про це пише Уніан.

Цей день краще провести на самоті, зайнятися самоаналізом, оцінити минулі вчинки і задуматися про плани на майбутнє. Астрологи рекомендують в цей день провести очисні процедури, влаштувати детокс, переглянути раціон. Можна зайнятися прибиранням і позбутися від непотрібних речей, навести лад у думках.

Що чекає все знаки Зодіаку в день молодика 19 серпня

Овен

Уникайте фізичної активності та спільних заходів, замість цього сконцентруйтеся на позитивних думках, забудьте про образи або уражене самолюбство. Вірогідні складності в сімейних відносинах або розбіжності з партнерами. Чоловіки-Овни можуть завершити романтичне захоплення.

Телець

Вам завтра можливо доведеться віддавати і знову брати в борг, займатися пошуками нових підробітків чи допомагати близьким родичам. Можливі труднощі з оточуючими. Астрологи рекомендують усамітнитися і відсторонитися від зовнішнього світу. Можливі невеликі проблеми зі здоров'ям.

Близнюки

В цей день на висоті будуть ваші здібності, інтуїція і життєвий потенціал Поліпшаться відносини в подружній парі. Не виключені проблеми з далекими знайомими, але все благополучно вирішиться, якщо все робити обдумано і обережно. Увечері вірогідні деякі ускладнення зі здоров'ям.

Рак

У день Нового місяця про себе раз по раз будуть нагадувати невирішені проблеми і спонукати до рішучих дій. З близькими, можливо, назріє конфліктна ситуація. У другу половину дня займіться улюбленою справою.

Лев

Цей день буде хорошим для заходів або відпочинку в колективі. Астрологи попереджають, що погана звістка або спілкування з недоброзичливцем можуть змінити ситуацію або викликати нервовий зрив.

Діва

В цей день вам доведеться вирішувати домашні клопоти або проблеми особистого характеру. Все закінчиться добре, якщо будете діяти обдумано, без поспіху. А ось погана звістка може довести напругу до межі. Крім того, можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям.

Терези

Цей день підходить до каяття, морального очищення і отримання інформації. Слід уникати будь-якої діяльності, пов'язаної з махінаціями. Час також невдалий для комерційної діяльності, укладання фінансових угод. Вечір проведіть у колі сім'ї або близьких людей.

Скорпіон

Відмінний час для активної діяльності, освоєння нової професії. Ваше прохання про будь-яку фінансову підтримку в цей день може бути задоволене. Вдалий день для творчих людей. Астрологи радять проявляти стриманість, а не йти напролом. Тоді все задумане вдасться здійснити.

Стрілець

Можливі проблеми, що виникнуть з сусідами, далекими родичами, благополучно вирішаться. Увечері астрологи рекомендують усамітнитися і тимчасово відсторонитися від навколишнього світу. Сон побачений в цю ніч стане віщим.

Козеріг

День гарний для спілкування, нових знайомств, подорожей або ж прийому гостей. 19 серпня можлива несподівана звістка, яка змусить Вас переглянути плани на найближчі дні. Якщо цієї ночі бачили сон, який снився вам раніше, значить - він збудеться.

Водолій

Чи не найкращий час для комерційної діяльності та укладення фінансових угод. Фахівці радять прорахувати ймовірні витрати і реальні доходи: це допоможе ефективно вирішити всі господарські справи. Досвід друзів і близьких стане у нагоді.

Риби

Вам, ймовірно, вдасться розв'язати особисті проблеми. Деякі Риби зможуть здійснити мрії всього життя. Але не варто піддаватися ейфорії і приймати поспішні, необдумані рішення. Багато представників знаку Зодіаку виявлять гостинність і відчують комфорт в колі вірних друзів.

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