Новолуння 17 вересня: що категорично не можна робити в цей день

З новолунням починається новий період місячного циклу
У четвер, 17 вересня, о 14:00 за київським часом настане новолуння. Цей день укладачі гороскопів називають складним, особливо для нових починань. Які ще він принесе сюрпризи, а також, що категорично заборонено робити в цей день – читайте нижче.
Як повідомляє відомий астролог Влад Росс, в день вересневого новолуння краще присвятити побудові графіка на місяць і планування майбутнього. Про це він розповів у коментарі виданню "Главред".
Астролог також попередив, що 17 вересня буде складним днем для нових починань, в день новолуння не варто починати довгострокові підприємства і не варто проводити важливі зустрічі.
Відрядження і поїздки рекомендується відкласти, спілкування з начальством і колегами може не складатися. Є ризик нарватися на сварку з близькими, бо емоційний фон нестабільний.
Особливо дбайливо слід поставитися до свого здоров'я. Краще відмовитися від фізичних навантажень і відвідування людних місць.
Однак триватиме ця фаза не більше ніж добу, 18 вересня настане сприятливіший час – зростаючий Місяць. Можна буде повернутися до задуманих планів, сил і енергії буде більше.
Раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 вересня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 14 по 20 вересня.