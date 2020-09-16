Новолуння 17 вересня: що категорично не можна робити в цей день

У четвер, 17 вересня, о 14:00 за київським часом настане новолуння. Цей день укладачі гороскопів називають складним, особливо для нових починань. Які ще він принесе сюрпризи, а також, що категорично заборонено робити в цей день – читайте нижче.

Як повідомляє відомий астролог Влад Росс, в день вересневого новолуння краще присвятити побудові графіка на місяць і планування майбутнього. Про це він розповів у коментарі виданню "Главред".

Що не можна робити на новолуння 17 вересня

Астролог також попередив, що 17 вересня буде складним днем для нових починань, в день новолуння не варто починати довгострокові підприємства і не варто проводити важливі зустрічі.

Відрядження і поїздки рекомендується відкласти, спілкування з начальством і колегами може не складатися. Є ризик нарватися на сварку з близькими, бо емоційний фон нестабільний.

Особливо дбайливо слід поставитися до свого здоров'я. Краще відмовитися від фізичних навантажень і відвідування людних місць.

Однак триватиме ця фаза не більше ніж добу, 18 вересня настане сприятливіший час – зростаючий Місяць. Можна буде повернутися до задуманих планів, сил і енергії буде більше.

Що можна робити на новолуння

На новолуння сприятливо займатися очищенням організму, наприклад, влаштувати розвантажувальний день або одноденне голодування з рясним питвом.

В період молодого місяця добре позбуватися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.

Сприятливо в молодика займатися творчістю і самоосвітою, можна піти на курси, відвідати майстер-класи та створити шедевр мистецтва.

У новолуння добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або побудьте якийсь час в проточній воді.

Раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 14 по 20 вересня.