Новорічні вихідні 2021: скільки будемо додатково відпочивати у січні

На Новий рік і Різдво українці традиційно будуть відпочивати кілька днів поспіль. Але деякі вихідні доведеться відпрацьовувати в суботу. З'явився новий календар святкових вихідних, які за традицією стартують вже з кінця грудня.

Так, попереду нас чекає три офіційні свята - два Різдва і Новий рік, що подарують нам додаткові дні для відпочинку.

Коли вихідні на Новий рік і Різдво

Першим зимовим святом стане католицьке Різдво 25 грудня. Цей день випадає на п'ятницю, тому нас чекає три вихідних поспіль: 25, 26, 27 грудня.

А ось 31 грудня буде робочим, так як це четвер. Але робочий день скоротять на годину. Наступні три дні - 1, 2, 3 січня - стануть вихідними.

Далі нас чекає ще одне велике свято - Різдво за православним календарем 7 січня. Цей день випаде на четвер, тому наступна п'ятниця буде неробочою, а 6 січня робочий день буде скорочений на годину. Таким чином нас чекає чотири вихідних поспіль: 7, 8, 9, 10 січня.

Але 8 січня доведеться відпрацювати у суботу, 16 числа.

Календар вихідних та свят у грудні і січні

Календар робочих і вихідних днів в грудні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Календар робочих і вихідних днів в січні 2021 (колаж: РБК-Україна)

Раніше ми писали про всі вихідні та робочі дні грудня 2020. Місяць багатий святами і короткими робочими тижнями.

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