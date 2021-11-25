Вчені виявили новий штам COVID з мутаціями: може бути більш стійким до вакцин

Вчені виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями. На цей момент зареєстровано вже 10 випадків зараження цим штамом.

Що це за різновид COVID-19 і чому він може виявитися більш стійким до вакцин, розповіли в матеріалі Daily Mail.

У чому особливість нового штаму

Новий штам був виявлений в Ботсвані й на думку вчених, цей варіант захворювання може виявитися гірше "Дельти". Дослідження показують, що цей штам має 32 мутації.

Вчені стурбовані, хоча зареєстровано всього 10 випадків зараження цим штамів. Мутації можуть зробити цей вірус трансмісивним і більш стійким до вакцин, оскільки в ньому більше змін в спайковому білку, ніж в будь-якому іншому штамі.

За словами професора генетики з Університетського коледжу в Лондоні Франсуа балу, штам міг виникнути в результаті затяжної інфекції у пацієнта з ослабленим імунітетом і можливо з не виявленим ВІЛ.

Він зазначив, що є ймовірність того, що цей варіант вірусу матиме вищу здатність уникати антитіл, ніж "Дельта".

Затяжна хвороба на тлі ослабленого імунітету дає вірусу можливість придбати більше мутацій і обійти захисні сили організму.

Наукова назва вірусу - В.1.1.529 і потенційно, він може виявитися гірше всіх відомих на цей час штамів. Такої кількості мутацій вчені ще не зустрічали та вважають комбінацію "жахливою".

Однак така кількість мутацій може працювати й проти цього штаму - він може виявитися нестабільним і це утримає його від широкого поширення. Зараз ознак того, що він швидко поширюється – немає.

Де був зареєстрований новий штам

Перші три випадки виявили в Ботсвані, ще шість - в Південній Африці. 36-річний чоловік з Гонконгу нещодавно привіз цей штам з континенту.

Новий штам став 13 з усіх, які на цей час відомі вченим.